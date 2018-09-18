Тежко минало тормози Кулагин! Баща му го изоставил, в училище го биели и още...

Тежко детство в родното Хасково е преживял скандалният гримьор Валентин Кулагин, научи HotArena.



Най-коментираният участник във ВИП Брадър е изоставен от баща си като съвсем малък и е отгледан от своите баба и дядо. Фамилията Кулагин идва от баща му, който е руснак, но никога не е полагал грижи за него. Майка му работи почти денонощно, за да го издържа, докато е ученик. Баща му, въпреки, че има финансови възможности, не дава нито лев за него.



Учители на Валентин от Хасково си спомнят, че от малък той е различен и коментиран от съучениците си. Кулагин завършва техникум по икономика в родния си град, но това далеч не са най-хубавите му години. Заради женските си дрехи на няколко пъти става обект на тормоз от съучениците си. Те редовно го бутали и открито се подигравали на бъдещия гримьор, пише „България Днес“.



„Хасково е малък град. Тук всичко се обсъжда, затова и веднага след училище Вальо замина за София. Оттогава мисля, че изобщо не се е връщал тук“, споделя негова учителка.