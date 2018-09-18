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Тежко минало тормози Кулагин! Баща му го изоставил, в училище го биели и още...

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HotArena.net
41643
Тежко минало тормози Кулагин! Баща му го изоставил, в училище го биели и още...
HotArena.net
41643

Тежко детство в родното Хасково е преживял скандалният гримьор Валентин Кулагин, научи HotArena.

Най-коментираният участник във ВИП Брадър е изоставен от баща си като съвсем малък и е отгледан от своите баба и дядо. Фамилията Кулагин идва от баща му, който е руснак, но никога не е полагал грижи за него. Майка му работи почти денонощно, за да го издържа, докато е ученик. Баща му, въпреки, че има финансови възможности, не дава нито лев за него.

Учители на Валентин от Хасково си спомнят, че от малък той е различен и коментиран от съучениците си. Кулагин завършва техникум по икономика в родния си град, но това далеч не са най-хубавите му години. Заради женските си дрехи на няколко пъти става обект на тормоз от съучениците си. Те редовно го бутали и открито се подигравали на бъдещия гримьор, пише „България Днес“.

„Хасково е малък град. Тук всичко се обсъжда, затова и веднага след училище Вальо замина за София. Оттогава мисля, че изобщо не се е връщал тук“, споделя негова учителка.  

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4 Коментара

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преди 5 години

Склонна съм да го вярвам. Кулагин често е мнителен и защитните му реакции са по- силно изявени. Отбранява се, дори когато никой не му е казал нищо лошо, което говори за човек, търпял подигравки.

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Zlatena

преди 5 години

Истината Валентина Курвагина е руски гей създаден от обратна мъжка гейска сперма

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Състрадателна

преди 5 години

Горкия,искам да го прегърна и направо да не го пусна.Толкова тежка съдба.Без баща и системно тормозен.

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Състрадателна

преди 5 години

Горкия,искам да го прегърна и направо да не го пусна.Толкова тежка съдба.Без баща и системно тормозен.

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