Учителката по английски на Фики в SMS до него след появата на Издислав: Спокойно, всичко ти се разбира!

Учителката по английски на Фики Стораро се е свързала с него след премиерата на култовата му песен \"Is this love\", разбра HotArena.





За броени часове баладата \"на английски\" на Фикрет стана по-култова дори и от новото парче на Гери-Никол. Определено резултатът нямаше да е същияt, ако текстът на песента не бе на езика на Шекспир. Или поне такава да е заявката на изпълнителя. Надали вече има човек в страната, който не е разбрал за Издислав. Гаврата със Стораро-младши е достигнала и до очите и ушите на учителката му по английски.





Той признава, че няма претенции да знае добре английския език, защото го е учил само в училище. Споделя, че го разбира, но не е много навътре с материала, тъй като не му се налага често да го използва. Въпреки това се престрашава да запише дори песен на чуждия език.





Покрай всички негативни коментари, Фикрет получава огромна подкрепа от пропадавателката си, която го зарадвала с СМС след премиерата на \"Is this love\". Тя го окуражила с думите, че всичко му се разбира, независимо дали има акцент или не. Разбира неговото желание творчеството му да достигне до повече хора.





Проблемът с песента е по-скоро комбинацията от английския текст и откровено ориенталските орнаменти в мелодията, смята даскалката. Фики пък заяви в своя защита, че явно хората не приемат новостите в творчеството, а неговият проект е на много високо професионално ниво. По-рано той определи гаврата с Издислав като \"пълна простотия\".





Колкото и да е хейтван, Стораро-младши определено успя да предизвика желания ефект с баладата си. Все по-често забелязваме в поп-фолк жанра смесване на стилове с цел налагане не само на родния, но и на европейския пазар. А творчеството на Фики също тръгна в тази посока с \"Is this love\".





Популярен американски влогър публикува видео с коментар за песента на изпълнителя. Той споделя, че Фикрет има хубав глас и видимо е доста талантлив. Влогърът разкри, че не е особено впечатлен от текста на песента, но се закани да се запознае и с останалоте хитове на певеца. А българин от Англия го жегна с риторичния въпрос \"Мислех, че каза, че е на английски?! Не мога да го разбера!\"





Това не е първият случай, в който Стораро-младши пее на английски. Преди време той си умираше от кеф да изпълнява хита на Стиви Уондър \"I just call to say \"I love you\". С това предизвика и коментара на Слави Трифонов, че е пеел много \"интересно\". Двамата отново се срещнаха преди дни по повод промоцията на дебютния албум на певеца.





Да има свой завършен проект е дългогодишна мечта на Фики. Той така се нахъсал да я реализира още тази година, че дори занемарил тренировките си във фитнеса. Резултатът - доста наедряла версия на Фикрет, която обаче може да се изфука със самостоятелн албум. Напор да реализира продукцията си оказали и двете статуетки за певец на годината, които някак са без покритие, ако зад тях няма диск, пише \"24 часа\".