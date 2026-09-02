В защита на Мария: Фенове погнаха шефката на Античния театър (Всичко за скандала) https://hotarena.net/laifstail/v-zashtita-na-mariya-fenove-pognaha-shefkata-na-antichniya-teatar-vsichko-za-skandala HotArena.net

Скандалът около недопускането на Мария на сцената на Античния театър в Пловдив се разраства, а казусът взе неочакван обрат. В защита на певицата вече застават не само почитатели на попфолка, но и хора, които открито признават, че не са фенове на жанра. Общият им въпрос е един – защо балканската музика е приемлива, когато звучи на гръцки, но се превръща в проблем, когато изпълнителят е български?

Мария трябваше да бъде специален гост на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос на 2 септември, но обяви, че няма да излезе на сцената. По думите ѝ причината е позицията на администрацията на Античния театър и представители на пловдивските културни среди срещу присъствието на попфолк изпълнители на историческата сцена.

Особено бурни реакции предизвика определението „такъв тип изпълнители“, използвано по адрес на родната звезда. В социалните мрежи мнозина видяха в ситуацията не толкова защита на културния облик на Античния театър, колкото очевиден двоен стандарт.

В центъра на полемиката се оказа директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ Елена Кантарева, чието име и преди е било свързвано с обществени спорове около управлението на културното наследство в града.

Показателни са реакциите под публикации по темата, където дори противници на попфолка поставят под съмнение логиката на забраната.

„Пловдивските културтрегери надминаха себе си – гръцка чалга може (да не се изложим пред чужденците), българска – не може. Да вземат да се определят“, гласи един от коментарите.

Друг потребител подхожда с ирония към ситуацията:

„Ако директорът на Стария Пловдив беше мъж, даже гръцкият изпълнител нямаше да му дойде редът да се покаже. Мария щеше да изнесе целия концерт.“

Зад шегите обаче стои съвсем сериозен въпрос. Константинос Аргирос е представител на съвременната гръцка популярна музика, която има множество общи музикални характеристики с българския попфолк. В двата жанра нерядко работят едни и същи гръцки и балкански композитори, аранжори и музиканти. Именно затова критиците на решението питат на какъв принцип едната музика получава достъп до Античния театър, а другата се оказва нежелана.

Самата Мария също реагира остро, след като стана ясно, че участието ѝ отпада.

„Чистката за морал трябва да започне според мен от другаде! От телевизиите, създаващи новите „звезди и идоли“ на децата ви!“, заяви певицата.

Тя обърна внимание и на факта, че българските изпълнители развиват кариерата си именно тук – инвестират в музика и видеопродукция, осигуряват работа на цели екипи и плащат данъците си в България.

Случаят неизбежно върна спомените и към 2015 г., когато концерт на изпълнители на „Пайнер“ в Античния театър предизвика сериозен обществен и културен спор. Повече от десетилетие по-късно явно същият въпрос остава нерешен – какво точно определя коя популярна музика е достатъчно „културна“ за една сцена и коя не е?

Мария засега предпочита да гледа напред и вече насочи вниманието на почитателите си към предстоящия си музикален проект.

„За всички, които ме обичат вече почти 27 години и чакат новото, идва! Обичам ви и аз завинаги“, обърна се тя към феновете си.

А след разразилия се спор остава и неудобният въпрос, който все повече хора задават: ако балканската музика е добре дошла в Античния театър, когато идва от Гърция, защо същата сцена се оказва затворена за един от утвърдените български изпълнители в жанра?