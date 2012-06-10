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Виж как Дарко и Ромина се ожениха (Фото)

Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие.

https://hotarena.net/laifstail/vij-kak-darko-i-romina-se-ojeniha-foto HotArena.net
HotArena.net
45059
Виж как Дарко и Ромина се ожениха (Фото)
HotArena.net
45059

Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! </span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие.&nbsp;На скромната церемония присъстваха само родителите на двете семейства и най-близките им роднини, пишат от bliasak.bg. </span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">&bdquo;Това е второто най-щастливо &bdquo;честито&ldquo; в живота ми. Първото беше, когато лекарят ми каза, че съм бременна&ldquo;, сподели Ромина Андонова. &bdquo;Много съм щастлива, че вече съм госпожа Тасевска&ldquo;, допълва още чаровната брюнетка.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Кумове на двойката бяха съотборникът на Дарко в &bdquo;Левски&ldquo; Владо Гаджев и съпругата му Лили. Двамата избраха да сключат в Македония само граждански брак, който по-късно отпразнуваха в елегантен хотел близо до Скопие.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Църковният брак, както и голямата сватба, Дарко и Ромина планират след раждането на дъщеря им. А днес двамата заминаха на кратък меден месец в Гърция, заедно с кумовете си.</span></span></p>
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1 Коментара

Tedi

преди 11 години

Bravo na tqh,4estito,mnogo 6tastie i kasmet,radvat me mnogo kato dvoika,li4i si,4e se obi4at:)

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