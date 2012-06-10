Виж как Дарко и Ромина се ожениха (Фото) Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие. https://hotarena.net/laifstail/vij-kak-darko-i-romina-se-ojeniha-foto HotArena.net HotArena.net 45059 Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Горчиво! Ромина Андонова и Дарко Тасевски се ожениха! </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Мис България 2010 Ромина Андонова и гаджето й футболистът Дарко Тасевски неочаквано сключиха брак в Скопие. На скромната церемония присъстваха само родителите на двете семейства и най-близките им роднини, пишат от bliasak.bg. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">„Това е второто най-щастливо „честито“ в живота ми. Първото беше, когато лекарят ми каза, че съм бременна“, сподели Ромина Андонова. „Много съм щастлива, че вече съм госпожа Тасевска“, допълва още чаровната брюнетка.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Кумове на двойката бяха съотборникът на Дарко в „Левски“ Владо Гаджев и съпругата му Лили. Двамата избраха да сключат в Македония само граждански брак, който по-късно отпразнуваха в елегантен хотел близо до Скопие.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Църковният брак, както и голямата сватба, Дарко и Ромина планират след раждането на дъщеря им. А днес двамата заминаха на кратък меден месец в Гърция, заедно с кумовете си.</span></span></p>