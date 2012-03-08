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Виж къде прави секс певицата Славена

В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това. В интервю за ШОУ скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на Академик (Сф) Алек Манолов.

https://hotarena.net/laifstail/vij-kyde-pravi-pevicata-slavena HotArena.net
HotArena.net
59689
Виж къде прави секс певицата Славена
HotArena.net
59689

В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това. В интервю за ШОУ скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на Академик (Сф) Алек Манолов.

<p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">В интервю за &quot;ШОУ&quot; <strong>скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на &quot;Академик&quot; (София) Алек Манолов.</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">&quot;Излязохме да се разходим из нощта София. Случи се през есента, когато беше много студено. С колата отидохме до езерото в Панчарево и там <strong>правихме секс в кабриото под звездите&quot;, </strong>разказва еротичната си история Славена.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Фолк дивата допълва, че през цялото време е имала усещането, че някой ги наблюдава. Но именно това е било най-горещата част от секса.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Изпълнителката на &quot;Жиголо&quot; не крие, че с <strong>Алек са много разкрепостени в леглото</strong> (и извън него). Двамата отделят най-голямо внимание на любовната игра и обожават да експериментират.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Колкото до скандалите покрай нея и шефа й Ненчо Касъмов, Славена категорично отрича някога да е имало нещо между тях. &quot;За последен път казвам, че отношенията ни са само професионални&quot;, отсича фурията Славена.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди време тя лъсна и в <a href="http://hotarena.net/lifestyle/folk-pevica-pokaza-lesbiiski-naklonnosti-vyv-feisbuk!-%28foto%29-idl-2608" target="_blank"><strong>лесбо скандал</strong></a> - нейни снимки заедно с колежката й Саша плъзнаха в нета. <strong>HotArena.net</strong> ви показа как Славена се е награбила с другата изпълнителка в страстна целувка (<em>вж Галерията</em>). &quot;Това не беше пиар, а стар фотос&quot;, заяви Славена.</span></span></p>
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3 Коментара

оххоо

преди 11 години

хохохохоххохо... той всички води на това езеро :)))))

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ъэжтоъщкт

преди 11 години

Тази е пълна скука. Знам я откакто пееше в една механа в гр.Елена... Сега просто показва каква селянка е.

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Radost

преди 11 години

ТИЯ ПЪК КАК СЕ НЕ НАЧЕКНАХА НА БЕЛИО СВЕТ,И ДОКОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТ С ПРОСТОТИИТЕ СИ!ОТВАРЯМ СУТРИН РАНО ФЕЙСБУК И ВМЕСТО ДОБРО УТРО,МИ ЛЪСВА НА СТЕНАТА НЯКОЙ БОКЛУК КОЙ КЪДЕ ПРАВИЛ СЕКС!АМАН БЕ!СПРЕТЕ СЕ ВЕЧЕ!

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