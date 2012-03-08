Виж къде прави секс певицата Славена В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това. В интервю за ШОУ скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на Академик (Сф) Алек Манолов. https://hotarena.net/laifstail/vij-kyde-pravi-pevicata-slavena HotArena.net HotArena.net 59689 В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това. В интервю за ШОУ скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на Академик (Сф) Алек Манолов.

<p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В леглото? Не-е-е! На дивана? Твърде скучно. Разкрепостената фолк певица може повече от това.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">В интервю за "ШОУ" <strong>скандалната Славена разкри подробности около сексуалния си живот с футболиста на "Академик" (София) Алек Манолов.</strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">"Излязохме да се разходим из нощта София. Случи се през есента, когато беше много студено. С колата отидохме до езерото в Панчарево и там <strong>правихме секс в кабриото под звездите", </strong>разказва еротичната си история Славена.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Фолк дивата допълва, че през цялото време е имала усещането, че някой ги наблюдава. Но именно това е било най-горещата част от секса.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Изпълнителката на "Жиголо" не крие, че с <strong>Алек са много разкрепостени в леглото</strong> (и извън него). Двамата отделят най-голямо внимание на любовната игра и обожават да експериментират.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Колкото до скандалите покрай нея и шефа й Ненчо Касъмов, Славена категорично отрича някога да е имало нещо между тях. "За последен път казвам, че отношенията ни са само професионални", отсича фурията Славена.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди време тя лъсна и в <a href="http://hotarena.net/lifestyle/folk-pevica-pokaza-lesbiiski-naklonnosti-vyv-feisbuk!-%28foto%29-idl-2608" target="_blank"><strong>лесбо скандал</strong></a> - нейни снимки заедно с колежката й Саша плъзнаха в нета. <strong>HotArena.net</strong> ви показа как Славена се е награбила с другата изпълнителка в страстна целувка (<em>вж Галерията</em>). "Това не беше пиар, а стар фотос", заяви Славена.</span></span></p>