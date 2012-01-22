Вижте най-сексапилните български баби (СНИМКИ)

12 Коментара
Kofti
преди 11 години
Durti kurvi!!!
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Kofti
преди 11 години
Shto za uvajavashta sebe si jena na tazi vuzrast shte se qvi na podoben konkurs?? To tuk mai e po-skoro za nai-izkustvena baba. vse edno mis silikon v po-naprednal stadii... Sega idva red i na sledvashtia konkurs - "Nai-mlada baba" kato se ochakva pobeditelkata da e ot Romski proizhod, na okolo 24-26 godini....
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Десс
преди 11 години
И тези жени имат нужда от малко разнообразие и желание някой да им каже, че са красиви, няма да висят само на печката я!!
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prase
преди 11 години
Maikata na Berbatov zashto q nqma? Tuk i e mqstoto
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jfj
преди 11 години
Kak moje tazi na snimka 5 da e baba izobshto ???? Ne i dawam poweche ot 25 :X
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neda
преди 11 години
do kofti....abe prostak neshtasten,....i ti si rajdan pak ot jena be pomiar skapan,koi znae kolko si otvratitelen i debel ,mazen na jivo...pfuuuuu...............majka kurva
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Zori
преди 11 години
Az priznavam purvata Mis baba Kapka Amzina - tuk ne ia vijdam na snimkite, no e VELIKA, kazvam vi, I to bez plastiki, prosto unikalna jena, slojete snimki za sravnenie da visited kakvo e sexapil I klasa I krasivo ostariavane bez botoksi motoksi !!!
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РАДОСТ АТАНАСОВА
преди 11 години
ДО КОФТИ: ТИ СИ СУПЕР ЗАВЪРШЕН,100 % ПЕДЕРАСТ,ГЕЙ,МЪЖКА КУРВА И ПЪЛЕН ПРОСТАК,ТЪП СЕЛЯНДУР,ОВЧАР,ЦЪРВУЛ,КАВАЛ И БАСТУН!!!!!!! КАКВОТО И ДА КАЖА ЗА ТЕБ,ВСЕ ЩЕ Е МАЛКО!!! ПО ТАЗИ ЛОГИКА: КОЯ ДЪРТА КУРВА ТЕ РОДИ ТЕБЕ БЕ ПОМИЯР СМАЧКАН???? ЩО НЕ СИ ЕБ.Ш ПУ...ТА МАЙЧИНА БЕ,МРЪСЕН КИРЛИВ СМРАДЛЯК??? ПФУУУУУУУУУ,АМАН ОТ БОКЛУЦИ БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,КОГА ЩЕ СЕ ИЗЧИСТИ ТАЯ ИЗМЕТ БЕ МАЙКА МУ СТАРА???? И АЗ СЪМ БАБА,АМА ЕЛЕ МЕ ВИЖ БЕ МИЗЕРНИК МРЪСЕН,И СЕСТРА ТИ НЕ МОЖЕ ДА МИ СЕ НАМАЖЕ НА МАЛКИЯ ПРЪСТ БЕ СМОТАНЯК ГНУСЕН,ДА НЕ ГОВОРЯ ЗА МАЙКА ТИ,БАБА ТИ И ЗА КОЙТО ТАМ СЕ СЕТИШ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО ТИ!!! НА КОНКУРСА НЕ СЕ ЯВИХ,ЗАЩОТО ЖИВЕЯ В ЧУЖБИНА И НЯМАХ В ТОЗИ МОМЕНТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЪТУВАМ ДО БЪЛГАРИЯ,ОК??? СЕГА ЧАТ ЛИ СИ МУХЛЬО,МУХЛИВ,АХ,КАК НЕ МОГА ДА ТЕ ВИДЯ НА ЖИВО,И ПО ДОБРЕ,ЖИВ НЯМА ДА ОСТАНЕШ ЦЪРВУЛ СМОТАН,КЪСМЕТЛИЯ СИ БОКЛУК ГНУСЕН! ОСТАВЯМ ТЕ ДА ВЕГЕТИРАШ,ЗАЩОТО ТИ,СИ НЕСПОСОБЕН ДА ЖИВЕЕШ,А И ЗА КАКВО ЛИ,ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА СЪЗДАВАШ СЕБЕПОДОБНИ ИЗРОДИ,НЯМА СМИСЪЛ,НИЩОЖЕСТВО ТАКОВА,БЕДНА ДУША!!!!!!
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РАДОСТ АТАНАСОВА
преди 11 години
ЗА КОНКУРСА: БРАВО МОМИЧЕТА,МНОГО СТЕ КРАСИВИ, ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛКАТА! ИСТИНА Е,ЧЕ ОТ БЪЛГАРКИТЕ НЯМА ПО КРАСИВИ!
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до РАДОСТ АТАНАСОВА
преди 11 години
Начинът ти на мислене и изразяване е толкова долнопробен, че мога само да кажа: горко им на децата и внуците ти с такава брантия! Няма кво да "се намазваш" на ничий пръсти, просто защото не ти отива на възрастта най-малко, ама не, те и бабите искат да са курви, стари чанти, но поне лачени (макар и ивлачени). Айде остани си със здраве!
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Галя
преди 11 години
Вече разбрах , че Хотел София е "Град" - Браво !
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Desi
преди 11 години
Bravo Radost Atanasova bogat re4nik !!!!! To4no i korektno si dala opisanieto na po- goliamata 4ast ot Bulgarskiqt taka nare4en " MuJ" ......ste im trqbvat godini ,dokato vleznat v 4as i nau4at , 4e jenata triabva da se uvajava , nezavisimo na kolko godini e. Sory za latinizata..