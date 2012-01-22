Вижте най-сексапилните български баби (СНИМКИ)

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Поредният конкурс за най-красиви български баби се проведе в Гранд Хотел София миналата вечер. С короната се окичи Иванка Георгиева, която стана Мисис Баба за 2012 година. Иванка е от София, има син и внуче, завършила е машиностроене, преподава йога и е бивша циркова артистка. За подгласнички на най-красивата баба, журито определи Бонелия Петева, Русалина Въльовска, Адриана Димитрова и Лидия Стоева.

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Поредният конкурс за най-красиви български баби се проведе в Гранд Хотел София миналата вечер. С короната се окичи Иванка Георгиева, която стана Мисис Баба за 2012 година. Иванка е от София, има син и внуче, завършила е машиностроене, преподава йога и е бивша циркова артистка. За подгласнички на най-красивата баба, журито определи Бонелия Петева, Русалина Въльовска, Адриана Димитрова и Лидия Стоева.

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Поредният конкурс за най-красиви български баби се проведе в Гранд Хотел София миналата вечер. </span><strong style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">С короната се окичи Иванка Георгиева, която стана &quot;Мисис Баба&quot; за 2012 година.</strong></p> <div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Иванка е от София, има син и внуче, завършила е машиностроене, преподава йога и е бивша циркова артистка.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">За подгласнички на най-красивата баба, журито определи Бонелия Петева, Русалина Въльовска, Адриана Димитрова и Лидия Стоева.&nbsp;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>Над 300 кандидатки от цялата страна заявиха желание да участват в надпреварата,</strong> а до финала журито допусна едва петнадесет.&nbsp;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>Целта на този конкурс е да даде пример за съвременна баба </strong>&ndash; поддържана, със самочувствие, лично&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">пространство, работеща, щастлива и радваща се на живота, любяща майка и баба.&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> </div>
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12 Коментара

Kofti

преди 11 години

Durti kurvi!!!

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Kofti

преди 11 години

Shto za uvajavashta sebe si jena na tazi vuzrast shte se qvi na podoben konkurs?? To tuk mai e po-skoro za nai-izkustvena baba. vse edno mis silikon v po-naprednal stadii... Sega idva red i na sledvashtia konkurs - "Nai-mlada baba" kato se ochakva pobeditelkata da e ot Romski proizhod, na okolo 24-26 godini....

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Десс

преди 11 години

И тези жени имат нужда от малко разнообразие и желание някой да им каже, че са красиви, няма да висят само на печката я!!

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prase

преди 11 години

Maikata na Berbatov zashto q nqma? Tuk i e mqstoto

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jfj

преди 11 години

Kak moje tazi na snimka 5 da e baba izobshto ???? Ne i dawam poweche ot 25 :X

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neda

преди 11 години

do kofti....abe prostak neshtasten,....i ti si rajdan pak ot jena be pomiar skapan,koi znae kolko si otvratitelen i debel ,mazen na jivo...pfuuuuu...............majka kurva

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Zori

преди 11 години

Az priznavam purvata Mis baba Kapka Amzina - tuk ne ia vijdam na snimkite, no e VELIKA, kazvam vi, I to bez plastiki, prosto unikalna jena, slojete snimki za sravnenie da visited kakvo e sexapil I klasa I krasivo ostariavane bez botoksi motoksi !!!

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РАДОСТ АТАНАСОВА

преди 11 години

ДО КОФТИ: ТИ СИ СУПЕР ЗАВЪРШЕН,100 % ПЕДЕРАСТ,ГЕЙ,МЪЖКА КУРВА И ПЪЛЕН ПРОСТАК,ТЪП СЕЛЯНДУР,ОВЧАР,ЦЪРВУЛ,КАВАЛ И БАСТУН!!!!!!! КАКВОТО И ДА КАЖА ЗА ТЕБ,ВСЕ ЩЕ Е МАЛКО!!! ПО ТАЗИ ЛОГИКА: КОЯ ДЪРТА КУРВА ТЕ РОДИ ТЕБЕ БЕ ПОМИЯР СМАЧКАН???? ЩО НЕ СИ ЕБ.Ш ПУ...ТА МАЙЧИНА БЕ,МРЪСЕН КИРЛИВ СМРАДЛЯК??? ПФУУУУУУУУУ,АМАН ОТ БОКЛУЦИ БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,КОГА ЩЕ СЕ ИЗЧИСТИ ТАЯ ИЗМЕТ БЕ МАЙКА МУ СТАРА???? И АЗ СЪМ БАБА,АМА ЕЛЕ МЕ ВИЖ БЕ МИЗЕРНИК МРЪСЕН,И СЕСТРА ТИ НЕ МОЖЕ ДА МИ СЕ НАМАЖЕ НА МАЛКИЯ ПРЪСТ БЕ СМОТАНЯК ГНУСЕН,ДА НЕ ГОВОРЯ ЗА МАЙКА ТИ,БАБА ТИ И ЗА КОЙТО ТАМ СЕ СЕТИШ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО ТИ!!! НА КОНКУРСА НЕ СЕ ЯВИХ,ЗАЩОТО ЖИВЕЯ В ЧУЖБИНА И НЯМАХ В ТОЗИ МОМЕНТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЪТУВАМ ДО БЪЛГАРИЯ,ОК??? СЕГА ЧАТ ЛИ СИ МУХЛЬО,МУХЛИВ,АХ,КАК НЕ МОГА ДА ТЕ ВИДЯ НА ЖИВО,И ПО ДОБРЕ,ЖИВ НЯМА ДА ОСТАНЕШ ЦЪРВУЛ СМОТАН,КЪСМЕТЛИЯ СИ БОКЛУК ГНУСЕН! ОСТАВЯМ ТЕ ДА ВЕГЕТИРАШ,ЗАЩОТО ТИ,СИ НЕСПОСОБЕН ДА ЖИВЕЕШ,А И ЗА КАКВО ЛИ,ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА СЪЗДАВАШ СЕБЕПОДОБНИ ИЗРОДИ,НЯМА СМИСЪЛ,НИЩОЖЕСТВО ТАКОВА,БЕДНА ДУША!!!!!!

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РАДОСТ АТАНАСОВА

преди 11 години

ЗА КОНКУРСА: БРАВО МОМИЧЕТА,МНОГО СТЕ КРАСИВИ, ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛКАТА! ИСТИНА Е,ЧЕ ОТ БЪЛГАРКИТЕ НЯМА ПО КРАСИВИ!

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до РАДОСТ АТАНАСОВА

преди 11 години

Начинът ти на мислене и изразяване е толкова долнопробен, че мога само да кажа: горко им на децата и внуците ти с такава брантия! Няма кво да "се намазваш" на ничий пръсти, просто защото не ти отива на възрастта най-малко, ама не, те и бабите искат да са курви, стари чанти, но поне лачени (макар и ивлачени). Айде остани си със здраве!

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Галя

преди 11 години

Вече разбрах , че Хотел София е "Град" - Браво !

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Desi

преди 11 години

Bravo Radost Atanasova bogat re4nik !!!!! To4no i korektno si dala opisanieto na po- goliamata 4ast ot Bulgarskiqt taka nare4en " MuJ" ......ste im trqbvat godini ,dokato vleznat v 4as i nau4at , 4e jenata triabva da se uvajava , nezavisimo na kolko godini e. Sory za latinizata..

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