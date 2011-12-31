Вижте още от кючека на годината! Клипчето с кючека на президента на БФС Борислав Михайлов обиколи за няколко дни цяла България. След края на тежката за футбола ни година, футболният бос избуши от напрежение, което изпусна 30-годишния юбилей на Мисис България Свят 2010 Галена Димова в комплекс Макси. Вижте още снимки около прословутия кючек на легендарния вратар. https://hotarena.net/laifstail/vijte-oshte-ot-kucheka-na-godinata HotArena.net HotArena.net 45367 Клипчето с кючека на президента на БФС Борислав Михайлов обиколи за няколко дни цяла България. След края на тежката за футбола ни година, футболният бос избуши от напрежение, което изпусна 30-годишния юбилей на Мисис България Свят 2010 Галена Димова в комплекс Макси. Вижте още снимки около прословутия кючек на легендарния вратар.

<p> <strong><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Клипчето с кючека на президента на БФС Борислав Михайлов обиколи за няколко дни цяла България. </span></span></strong></p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След края на тежката за футбола ни година, футболният бос избуши от напрежение, което изпусна 30-годишния юбилей на Мисис България Свят 2010 Галена Димова в комплекс "Макси".</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Красавицата е съпруга на боса на волейболния ЦСКА Георги Георгиев.<strong> Михайлов присъства и на сватбата на двойката. </strong>Уважи рождения ден на миската със съпругата си Галена Димова. </span></p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Вижте в галерията снимки около прословутия кючек на легендарния вратар.</span></strong></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><em><strong>Снимки ХАЙЛАЙФ</strong></em></span></span></p>