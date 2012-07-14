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Вики от „Мастило” мачка чаршафи с бисексуален! (ФОТО)

Вики от &bdquo;Мастило&rdquo; дели една постеля с бисексуален модел. Чаровната певица беше уловена &bdquo;в крачка&rdquo; на столичен басейн от бдителен фоторепортер на &bdquo;Всеки ден&rdquo;. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: &bdquo;Кой сега до теб заспива?&rdquo;.

https://hotarena.net/laifstail/viki-ot-mastilo-machka-charshafi-s-biualen-foto HotArena.net
HotArena.net
42938
Вики от „Мастило” мачка чаршафи с бисексуален! (ФОТО)
HotArena.net
42938

Вики от &bdquo;Мастило&rdquo; дели една постеля с бисексуален модел. Чаровната певица беше уловена &bdquo;в крачка&rdquo; на столичен басейн от бдителен фоторепортер на &bdquo;Всеки ден&rdquo;. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: &bdquo;Кой сега до теб заспива?&rdquo;.

<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Вики от &bdquo;Мастило&rdquo; дели една постеля с бисексуален модел.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Чаровната певица беше уловена &bdquo;в крачка&rdquo; на столичен басейн от бдителен фоторепортер на &bdquo;Всеки ден&rdquo;. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: &bdquo;Кой сега до теб заспива?&rdquo;.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сега целокупният български народ научи името на мистериозния й любим. <strong>HotArena.net</strong> с радост ще го сподели с любимите си читатели! Това е Генадий Ников.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Симпатичният млад мъж е известен в обществото като манекен, но припечелва и като барман във ВИП-заведения на столицата. Освен с красота и работливост, Гената бил атрактивен и с разкрепостеността си.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Манекенът обслужвал не само дами, но и господа в леглото си, научи <strong>HotArena.net</strong>. Не знаем как реагира Вики на слуховете, но пък певицата също провокира съмнения. Името й беше забъркано с култовия Коко Динев, макар и двамата да отричаха, че са имали афера.</span></span></p>
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1 Коментара

буби

преди 11 години

Ох , не знам какъв е, но съм много разочарована от Вики, защото я мислех за умна и красива. Просто не можах да повярвам с какъв грозник се е хванала - супер антисексуален и противен. Аз никога не бих му пуснала. Много мразя толкова слаби мъже.

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