Вики от „Мастило” мачка чаршафи с бисексуален! (ФОТО) Вики от „Мастило” дели една постеля с бисексуален модел. Чаровната певица беше уловена „в крачка” на столичен басейн от бдителен фоторепортер на „Всеки ден”. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: „Кой сега до теб заспива?”. https://hotarena.net/laifstail/viki-ot-mastilo-machka-charshafi-s-biualen-foto HotArena.net HotArena.net 42938 Вики от „Мастило” дели една постеля с бисексуален модел. Чаровната певица беше уловена „в крачка” на столичен басейн от бдителен фоторепортер на „Всеки ден”. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: „Кой сега до теб заспива?”.

<p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Вики от „Мастило” дели една постеля с бисексуален модел.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Чаровната певица беше уловена „в крачка” на столичен басейн от бдителен фоторепортер на „Всеки ден”. Вики дълго време пазеше под секрет отговора на въпроса: „Кой сега до теб заспива?”.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сега целокупният български народ научи името на мистериозния й любим. <strong>HotArena.net</strong> с радост ще го сподели с любимите си читатели! Това е Генадий Ников.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Симпатичният млад мъж е известен в обществото като манекен, но припечелва и като барман във ВИП-заведения на столицата. Освен с красота и работливост, Гената бил атрактивен и с разкрепостеността си.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Манекенът обслужвал не само дами, но и господа в леглото си, научи <strong>HotArena.net</strong>. Не знаем как реагира Вики на слуховете, но пък певицата също провокира съмнения. Името й беше забъркано с култовия Коко Динев, макар и двамата да отричаха, че са имали афера.</span></span></p>