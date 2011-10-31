ВИП-майки показаха децата си
Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат. Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата.
Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат. Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Шестата по красота в света Жени Калканджиева позира щедро със сина си Георги. Нейната колежка от модния подиум Ирен Онтева също показа сина на Христо Сираков-Стоте Манекенки - Кристиян.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Заедно със синовете си дойдоха още Елена Ангелова, Есил Дюран, Диди Дрингова и Искрен Пецов, Людмила Филипова и водещата Ева Кикерезова. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Александър на Мис България Елена Ангелова цяла вечер не се отдели от майка си. Звездата на "Пайнер" Есил Дюран дефилира с шестгодишния Харис и съпруга си Борис.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Телевизионната водеща Радост Драганова се поява с дъщеря си Изабела. А Мисис България Галена Георгиева - дъщеря си Виктория. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Атлетката Цветелина Кирилова изненада всички с двете си деца – второкласникът Емил и седеммесечното бебе Явора. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Снимки ХАЙЛАЙФ</span></span></strong></em></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>