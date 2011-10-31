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ВИП-майки показаха децата си

Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат. Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата.

https://hotarena.net/laifstail/vipmaiki-pokazaha-decata-si HotArena.net
HotArena.net
46102
ВИП-майки показаха децата си
HotArena.net
46102

Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат. Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Родните ВИП-персони от съображения за сигурност крият децата си, но ето, че някои от тях се осмелиха да ги покажат.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Няколко известни майки и бащи показаха наследниците си, като поводът за това бе откриването на най-големия детски център у нас на последния етаж на The Mall в столицата.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Шестата по красота в света Жени Калканджиева позира щедро със сина си Георги. Нейната колежка от модния подиум Ирен Онтева също показа сина на Христо Сираков-Стоте Манекенки - Кристиян.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Заедно със синовете си дойдоха още Елена Ангелова, Есил Дюран, Диди Дрингова и Искрен Пецов, Людмила Филипова и водещата Ева Кикерезова.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Александър на Мис България Елена Ангелова цяла вечер не се отдели от майка си. Звездата на &quot;Пайнер&quot; Есил Дюран дефилира с шестгодишния Харис и съпруга си Борис.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Телевизионната водеща Радост Драганова се поява с дъщеря си Изабела. А Мисис България Галена Георгиева - дъщеря си Виктория.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Атлетката Цветелина Кирилова изненада всички с двете си деца &ndash; второкласникът Емил и седеммесечното бебе Явора.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Снимки ХАЙЛАЙФ</span></span></strong></em></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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3 Коментара

mimi

преди 12 години

abe kak sa gi oblekli tiq deca..nali imat pari???maikite sa otdelili 3 4asa za grim , drehi i pri4eska,a za decata nqma i 5 minuti

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УЙАС

преди 12 години

Е ЩОМ ТАЯ ДРИНГОВА Е VIP, НЯМАМ ДУМИ.

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mm

преди 12 години

банда отрепки с деца, които ще се превърнат в отрепки

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