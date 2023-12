ВИП-ове пиха мастика и играха табла Националнят турнир по табла Пломари събра отново на едно място играчи от цяла България и представители на светския, бизнес и спортен елит. Сред ВИП-играчите на тазгодишния финал блеснаха ТВ-водещият Ники Кънчев, футболната легенда Наско Сираков, тазгодишната носителка на титлата Best Model of the World Ива Атанасова, изпълнителният директор на Лев Инс Стефан Софиянски, радио и ТВ-водещата Ива Дойчинова, Андрей Едрев от Островът на изкушението... https://hotarena.net/laifstail/vipove-piha-mastika-i-igraha-tabla HotArena.net HotArena.net 24094 Националнят турнир по табла Пломари събра отново на едно място играчи от цяла България и представители на светския, бизнес и спортен елит. Сред ВИП-играчите на тазгодишния финал блеснаха ТВ-водещият Ники Кънчев, футболната легенда Наско Сираков, тазгодишната носителка на титлата Best Model of the World Ива Атанасова, изпълнителният директор на Лев Инс Стефан Софиянски, радио и ТВ-водещата Ива Дойчинова, Андрей Едрев от Островът на изкушението...

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Националнят турнир по табла "Пломари" събра отново на едно място играчи от цяла България и представители на светския, бизнес и спортен елит.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Сред ВИП-играчите на тазгодишния финал блеснаха ТВ-водещият Ники Кънчев, футболната легенда Наско Сираков, тазгодишната носителка на титлата Best Model of the World Ива Атанасова, изпълнителният директор на "Лев Инс" Стефан Софиянски, радио и ТВ-водещата Ива Дойчинова, Андрей Едрев от "Островът на изкушението"...</span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Купата на ВИП-турнира, уикенд за двама в Свети Влас и кашон с узо заслужено грабна бившият президент на Литекс Ангел Бончев.</span></p> <p> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Играчите бяха аплодирани от ТВ-водещия Краси Минев, Милена от "Тройка на разсъмване", Румънеца, който обаче се появи без дуетната си половинка Енчев, издателката Ваня Ханджиева и Мисис България 2008 Галина Недялкова.</span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Организаторите от NG Partners се бяха погрижили гостите да не скучаят - освен, че отпиваха от ароматно узо, те се насладиха на изпълненията на Дичо, Марги Хранова,</span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Безспорно градусът на купона се вдигна най-много с огнените гръцки ритми на Кали, която показа, че говори перфектно езика и изпълнява също толкова добре най-големите хитове на южната ни съседка. Това изненада приятно собствениците на марката, които обещаха догодина турнирът да е още по-вълнуващ.</span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>