Всичко се връща?! Андреа се присмя на загубата на Кличко! (Ето какво му написа)

Фолк певицата Андреа заяви позицията си относно снощната загуба на Владимир Кличко, с което потвърди, че теорията, че „всичко се връща“ е 100%-ова истина, видя HotArena.

Когато възлюбеният на изпълнителката – Кубрат Пулев, бе победен от украинския боксьор, се заговори, че неравнопоставените условия в подготовката на двубоя са изиграли лоша шега на българина.

По информация на HotArena хората на Тайсън Фюри, който снощи взе титлите на Владимир във версии IBF, WBA, WBO и IBO на ринга на стадион „ESPRIT Arena“ в Дюселдорф пред 65 000 зрители, не са позволили за двамата да важат еднакви правила.

По-привилегирован бил британецът, какъвто беше и Кличко при срещата си с Кобрата.

След 12 рунда съдиите дадоха победата на Фюри, което бе повод за избухването на Андреа в мрежата:









„В един даден момент всичко отива на мястото си ...At some moment everything comes in its place. @klitschko_official #СмениХимиятаТазиСеОказаМенте“.