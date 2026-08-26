Втори живот за Гласа на „Биг Брадър“: Пребори смъртта и се върна в киното https://hotarena.net/laifstail/vtori-zhivot-za-glasa-na-big-bradar-prebori-smartta-i-se-varna-v-kinoto HotArena.net

Нов живот и ударно завръщане в киното! Така Гласът на „Биг Брадър“ Илия Георгиев посреща втората годишнина от животоспасяващата сърдечна операция, която отбелязва на 20 септември.

Илия играе една от основните роли във филма „Най-добрият от всички възможни светове“ на режисьора Ивайло Спасов. Снимките са към своя край и се очаква филмът да бъде в кината до края на тази или в началото на следващата година.

„Героят ми функционира като съдник и изпитващ, който поставя персонажите в екстремни ситуации, за да разкрие истинската им същност. Чрез този образ филмът изследва теми като отговорността на публичните личности към техните последователи, цената на славата и влиянието, морала на между егото и съвестта, моралния избор под натиск“, открива завесата пред „България Днес“ Георгиев.

В лентата актьорът си партнира с млади и талантливи актьори.

„Впечатлен съм от тях. Крайно време е зрителят да разбере, че не трябва да залага на едни и същи имена и лица, а в киното ни разполагаме с много други можещи и талантливи актьори - Антон Порязов, Деси Моралес, Галин Найденов, Мари-Никол Маркова, Йонко Димитров, Светослав Владимиров, Цветелина Маринова.“

Дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати - „ВИП брадър“, „Биг брадър“, „Денсинг старс“ и „Стани богат“, живее втори живот след тежък инцидент на 20 септември 2024 г.

Докато е на участие в родното Велико Търново, Илия усеща проблеми със сърцето и остри болки в гърдите. Оказва се, че става дума за дисекация на аортата. Това е опасно състояние, чиято навременна диагноза е от изключителна важност за живота на пациента. Ако не бъде установена навреме, тя за кратко време може да доведе до фатален край.

Именно затова Илия е откаран в най-близката до Велико Търново болница, където може да бъде извършена спешна животоспасяваща операция на сърцето, а тя се намира в Плевен. Медиците не са сигурни дали Илия ще издържи времето, необходимо, за да бъде откаран в болница в София, и затова не рискуват.

„Спасиха живота ми след 9-часова спешна операция. Бях на косъм от смъртта, а лекарите ми споделиха, че съм имал голям късмет, че съм оцелял и са ме спасили“, разкрива Илия.

По-късно, след направен ехограф, става ясно, че Илия събира вода в сърдечната област.

„Беше ми направена втора операция, за да бъде източена течността. Така два пъти бях интубиран, а след упойката съм бил в будна кома един ден. Събудих се на следващия“, разказа пред вестника актьорът.

Близо две години по-късно състоянието на Илия Георгиев е значително по-добро.

„Преживях истински катарзис. Ако преди бях добър, сега съм двойно по-добър. Ако бях емоционален, станах двойно по-емоционален. Заобичах повече детайлите, хората и живота. Преборих смъртта, Бог ми даде втори шанс. Явно имам мисия да свърша още доста неща“, сподели Илия, който играе ролята на министър на културата във филма „Аферата Пикасо“.