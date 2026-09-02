Явор Бахаров и Рая показаха бебето! Вижте малката Леа

Явор Бахаров и половинката му Рая вече официално са в най-важната роля в живота си – тази на родители. Актрисата стана майка за първи път и дари дългогодишния си партньор с дъщеря, която двамата кръстиха Леа.

Малката Леа Яворова Бахарова се е родила на 25 август в 00:52 часа, а щастливата майка сама сподели новината в социалните мрежи.

„Роди се Леа Яворова Бахарова“, написа Рая и за първи път показа най-новия член на семейството им.

Любопитното е, че името Леа не следва обичайната семейна традиция – момиченцето не е кръстено нито на роднина от страната на Явор, нито от семейството на Рая, пише Intrigi.bg.

За сметка на това бащиното име ясно носи името на актьора.

В емоционалното си послание Рая благодари и на лекарите, които са били до нея през цялата бременност и при раждането. Специални думи отправи към д-р Гергана Коларова, както и към екипа на „Майчин дом“ и д-р Гунев.

Най-личната част от публикацията обаче бе посветена на Явор.

„Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна“, написа актрисата.

Двамата са заедно от десетилетие и през годините преминаха през немалко изпитания, но останаха един до друг. С появата на Леа връзката им вече влиза в съвсем нов етап.

„Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!“, завърши Рая.

Така след десет години любов Явор Бахаров и Рая вече имат и най-важната си обща история – малката Леа.