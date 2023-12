За първи път! Трио на сцената на „Гласът на България“

Новият сезон на „Гласът на България“ обещава невиждано шоу и уникални музикални таланти, видя HotArena.





За първи път на сцената пред Графа, Иван Лечев, Камелия и Поли Генова се появи трио, което шашна всички с изпълнението си на парчето на Destiny\'s child - Say my name. Представянето на Божана, Славина и Миглена беше толкова въздействащо, че буквално секунди след изпяването на първия тон, треньорите натиснаха бутоните си.





„Тупти ми сърцето“, беше коментарът на Поли, но въпреки нейното желание и това на колегите й да привлекат момичетата в отборите си, те единодушно решиха Иван Лечев да бъде техен треньор.





Това не изненада, но определено ядоса останалите звезди, които споделиха помежду си, че рокаджията ги разбива. Дали и тази година короната на победителя няма отново да бъде поставена върху главата на Лечев, остава да видим от новия сезон на най-хитовото музикално шоу.