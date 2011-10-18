Зара на сърфинг в Барбадос
Героинята от Биг Брадър Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга. От няколко дни бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос. Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.
Героинята от Биг Брадър Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга. От няколко дни бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос. Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Героинята от "Биг Брадър" Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга. </span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От няколко дни <strong>бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос.</strong> Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "> </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Зара пази в тайна <strong>кой я придружава</strong> до екзотичното местенце, където не е за първи път, тъй като това лято прекара там близо две седмици. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сега е отседнала в 5-звездния хотел "Sandy Lane", който е един от най-луксозните и е с изглед към океана, разкрива bliasak.bg.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <div> </div> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В Барбадос риалити героинята се радва на топлото време и на <strong>най-новата си страст - сърфинга. </strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">За да поддържа такъв стандарт бургазлийката със сигурност е пленила нечие сърце, а след него и <strong>банковата сметка на собственика му,</strong> обсъждат я в светските среди. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Последните няколко месеца Зара буквално живее на самолетите, с които лети до любимите си дестинации - Дубай, Френската Ривиера и Ню Йорк.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> </div>