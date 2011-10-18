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Зара на сърфинг в Барбадос

Героинята от Биг Брадър Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга. От няколко дни бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос. Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.

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19208
Зара на сърфинг в Барбадос
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19208

Героинята от Биг Брадър Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга. От няколко дни бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос. Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Героинята от &quot;Биг Брадър&quot; Зара няма спирка и от една екзотична дестинация, минава веднага на друга.&nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От няколко дни <strong>бургазлийката пече кълки на слънчев Барбадос.</strong> Като причина за пътуването си Зара използва рождения си ден, който бе вчера.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Зара пази в тайна <strong>кой я придружава</strong> до екзотичното местенце, където не е за първи път, тъй като това лято прекара там близо две седмици.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сега е отседнала в 5-звездния хотел &quot;Sandy Lane&quot;, който е един от най-луксозните и е с изглед към океана, разкрива bliasak.bg.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <div> &nbsp;</div> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В Барбадос риалити героинята се радва на топлото време и на <strong>най-новата си страст - сърфинга.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">За да поддържа такъв стандарт бургазлийката със сигурност е пленила нечие сърце, а след него и <strong>банковата сметка на собственика му,</strong> обсъждат я в светските среди.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Последните няколко месеца Зара буквално живее на самолетите, с които лети до любимите си дестинации - Дубай, Френската Ривиера и Ню Йорк.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> </div>
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2 Коментара

М

преди 12 години

Зара е варненка.

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zhelio56

преди 12 години

да бе тя беше известна с това ше с нищо не е известна освен че първа се иба в бигбрадър

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