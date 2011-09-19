Защитник на ЦСКА комплексира с полов член отбора
Футболистите на ЦСКА изпитват респект и завист към своя съотборник Павел Виданов. Защитникът на 31-кратните шампиони криел огромен размер под футболните си гащета, долитат клюки от Армията.
Футболистите на ЦСКА изпитват респект и завист към своя съотборник Павел Виданов. Защитникът на 31-кратните шампиони криел огромен размер под футболните си гащета, долитат клюки от Армията.
<p> </p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Футболистите на ЦСКА изпитват респект и завист към своя съотборник Павел Виданов.</span></p> <div id="cke_pastebin"> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Защитникът на 31-кратните шампиони криел огромен размер под футболните си гащета, долитат клюки от "Армията".</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Размерът на мъжествеността на Павел Виданов бил огромен. Та затова бранителят, който не попада в сметките на Милен Радуканов и си търси нов отбор, минавал за най-надарения в съблекалнята на тима.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Мълвата гласи, че когато след тренировка или мач трябвало да се влиза под душовете, всички отстъпвали първото място на Виданов. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Целта е бранителят да се прибере по-бързо в съблекалнята и останалите да се хигиенизират без затормозено съзнание, пише "Блиц". </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">На Виданов му бе приписана любовна връзка с дъщерята на мениджъра Лъчо Танев, Теодора. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Самият футболист така и не потвърди твърди дали наследницата на импресариото е дегустирала лично мъжката му гордост.</span></span></div> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>