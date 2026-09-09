Жани от "Игрите" е гадже с боксьора Острието

Жани от настоящия сезон на "Игри на волята" е гадже с един от най-добрите български боксьори!

Крехката, но атлетична девойка от София има сериозна връзка с Петър Драганов - Острието, който може да се похвали с впечатляващите 12 победи от 12 мача на ринга.

Двамата имат сериозна връзка

Жани Горанова се занимава с професионално танци, но нейната по-нежна визия не трябва да заблуждава никого. 26-годишното момиче е изключително добре подготвено физически и знае как да използва силните си страни за свое предимство. Смята, че има как да победи, стига да изиграе картите си на арената и извън нея по правилен начин. Зрителите вече забелязват, че се справя отлично на битките, макар в социалната игра на моменти да лази по нервите на съотборниците си от племето на "Канарите".

Жани го подкрепя в професионалния му път

"Държа да кажа, че съм танцьор, а не танцьорка - "танцьорка" звучи дори обидно. Танцьор е професия и то е нещо изключително красиво! Интересна съм, и то доста. Омагьосвам всички около себе си с пълна лекота, просто без дори да полагам усилия!", казва за себе си Жани.

Пътуванията са им общо хоби

"Ще изненадам абсолютно всички в играта, защото никой не очаква да съм толкова подготвена! Генетично съм предразположена тялото ми да издържа на брутална болка, на дискомфорт и на какво ли още не - тялото ми е просто непоклатимо! Звучи ми красиво следващият победител да се казва Жанин Горанова. Аз мога да победя в "Игри на волята", допълва представителката на "Канарите".

Не крият любовните си отношения

Жани и Петър са буквално неразделни до влизането й в риалити състезанието. Двамата често пътуват и обиколките по планетата са едно от любимите им занимания. Пещери, замъци и морски плажове са само част от местата, които двойката посещава. Девойката е неизменно до любимия си мъж и по време на боксовите двубои, като може да бъде видяна до ринга за подкрепа, а после директно се качва и за да го поздрави за поредната победа.

Първите си стъпки в бокса роденият в Созопол Петър прави в боксов клуб "Победа" в Бургас и бързо печели редица награди и отличия, влизайки в националния отбор.

Сериозна контузия на ръката временно прекъсва кариерата му, но Петър прави впечатляващо завръщане, издигайки се до национална известност с доминиращо представяне в Националната боксова лига, където печели три полупрофесионални срещи без загуба. Победите му над елитни съперници му носят титлата "Абсолютен шампион на България в категория до 69 кг" - постижение, което по-късно успява да повтори.