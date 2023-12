Анелия, Галин и Криско аплодират Махмут Орхан в Слънчев бряг https://hotarena.net/lubopitno/aneliia-galin-i-krisko-aplodirat-mahmut-orhan-v-slanchev-briag HotArena.net HotArena.net 14273

Махмут Орхан се завърна в Слънчев бряг, за да изнесе един истински спектакъл на хаус музиката.



Безпрецедентната парти вечер се превърна в паметен момент за над 2300 души, които бяха дошли в Bedroom beach. Името на Махмут е синоним на най-големия музикален хит в Европа - парчето „Feel“. На върха на славата си, 25 годишния DJ от Бурса избра да пуска музика в топ сезона на Слънчев бряг. Огромни опашки, еуфорична атмосфера и над 2 часа ексклузивен сет, са само част от акцентите на вечерта. Deep house и Nu disco са любимите стилове на Махмут, които провокират въображението и креативността му. Работата му е основно съсредоточена върху реаранжиране на парчета от 80-те и 90-те. Към днешна дата, тоталния му хит - “Feel” е гледан над 358 милиона пъти. Сред гостите на клуба бяха и десетки личности от родния шоубизнес, както и представители на различни музикални жанрове: Криско, Галена, Анелия, Галин, Заки, Алекс Богданска, Нора Недкова и Цецо Андреев.



Тази събота 17 август, зад пулта на Bedroom beach ще застане още една хаус сензация -Consoul Тrainin. Това е поредното доказателство, че Слънчев бряг е притегателен център за големите имена на музикалната сцена. Псевдонимът му всъщност е съкращение на фразата: \"Всичко, което усещаш в душата си, идва от звуците на DJ пулта.\" Създателят на Take me to infinity и Obssesion е подготвил ексклузивен сет, а в шоуто му ще продължи близо 2 часа. Изявата му в България е истинско постижение, поради натоварения му график.