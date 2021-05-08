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Азис: Омръзна ми да дъвча едно и също по телевизиите

https://hotarena.net/lubopitno/azis-omrazna-mi-da-davcha-edno-i-sashto-po-televiziite HotArena.net
HotArena.net
13489
Азис: Омръзна ми да дъвча едно и също по телевизиите
HotArena.net
13489

Дълго видео обръщение към феновете си направи Азис в собствения си профил във Фейсбук, видя HotArena.

Азис казва, че директно е избрал да се обърне към хората, които го харесват и обичат, защото не искал да обикаля телевизиите. \"Не исках да се появявам по телевизиите, да гостувам безсмислено, да говоря празни приказки, да дъвчем едно и също... Не харесвам това нещо\", каза Азис, който обяви нов тайнствен проект.

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