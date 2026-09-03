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Азис разхожда хетеро куче

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Азис разхожда хетеро куче

HotArena.net
287

Кралят на чалгата Азис вече има нов любимец и той определено не остава незабелязан по софийските улици, пише Ретро. Певецът се похвали с най-новия член на семейството му - мини бултериера Марко. Но Азис не се занимава пряко с разхождането му. За това си има друг човек.

Мъж е поел отговорната длъжност да се грижи за четириногото, да го води и да следи дали малкият Марко няма да се умори. Кучето е само на три месеца и засега е твърде малък за дълги разходки.

Именно затова Азис го носи в раница, когато кученцето се измори. Животинката е пристигнала от Чехия и още не разбира български. Стопанинът му обаче е категоричен, че това скоро ще се промени. 

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