България с шведска хореография на Евровизия https://hotarena.net/lubopitno/balgariia-s-shvedska-horeografiia-na-evroviziia HotArena.net HotArena.net 14931

Шведският топ хореограф Саша Жан-Баптист ще направи хореографията на група Equinox, които ще представят България на Евровизия 2018, разбра HotArena.





Репетициите започват от средата на април, за да може изпълнителие освен глас, да покажат и хореография. Междувременно само преди ден Equinox участваха на престижното промоционално парти на надпреварата - London Eurovision Party.





Жана Бергендорф, Владо Михайлов, Трей Кембъл, Джони Мануел и Георги Симеонов изпълниха за първи път на живо песента, с която ще се представят на сцената в Лисабон на 8 май.





Освен песента Bones, музикантите представиха и два акустични кавъра - на Imagine на Джон Ленън и Who You Are на Джеси Джей. След успеха си в Лондон, Equinox заминават за Лисабон, където ще заснемат видеосюжетите, предшестващи изпълнението им.





Тазгодишното издание на Евровизия ще се проведе от 8 до 12 май в португалската столица. България ще участва в първия полуфинал на 8 май, който ще се излъчи на живо по БНТ от 22 часа, предават от Телеграф.