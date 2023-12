Българка на тайна среща с групата One Direction в Лондон

Катя Колева от Варна прегърна любимите си изпълнители на специално събитие в британската столица





Над 15 000 регистрации се бориха за голямата награда в играта на радио и телевизия The Voice и Virginia Records/Sony Music. Късметлийката се казва Катя Колева от Варна. Тя спечели среща с групата на 14 ноември , покана за ексклузивния концерт на One Direction и самолетни билети до Лондон. Тя е голям почитател на бандата и веднага след завръщането си в България сподели в ефира на радио и телевизия The Voice, че винаги ще помни момента, в който е прегърнала и целунала момчетата от групата. Катя и нейният придружител бяха единствените българи, които получиха достъп до ексклузивното събитие, на което One Direction представиха новия си албум- „Made in The A.M.”.





Само 150 души от цял свят получиха възможност да присъстват и да сбъднат мечтата си за среща с групата. Освен това, те успяха да разгледат забележителностите от емблематичните за Лондон двуетажни червени автобуси, в които звучеше музиката на One Direction.





Мястото на специалния концерт се пазеше в пълна тайна до последния момент, а за радост на феновете от 31 страни, организаторите в британската столица ги посрещат с автомобилите, които са заснети във видеоклипа на групата към песента “Midnight Memories”. Студиото в Лондон, в което момчетата от One Direction записват супер успешния сингъл „Story of my life”, е локацията, на която се провежда ексклузивното събитие.





Групата сподели с феновете си на срещата в Лондон, че предстои кратка пауза в кариерата им като банда, но това ще бъде временно, след което One Direction отново ще зарадва почитателите си с нов албум. Петият студиен проект на One Direction ‘Made In The A.M.’ се разпространява в България от 13-ти ноември от Вирджиния Рекърдс/Sony Music с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.