Башар Рахал търси млади таланти

След като „Един грам живот” се превърна в най-гледания български филм за 2025 г., Кино Академия за таланти обяви следващата стъпка - подготовката на „Един грам любов“. Обявен е национален кастинг за нови лица, стратегическо партньорство с Башар Рахал и книга, която продължава обществената мисия на филма.

Историята на „Един грам живот“ продължава - този път едновременно на големия екран, в търсенето на следващото поколение актьори и чрез каузата, която превърна филма в обществен феномен. Започна подготовката на „Един грам любов“ - продължението на „Един грам живот“, който стана най-гледаният български игрален филм за 2025 и 2026 г., с над 200 000 зрители в кината до момента.

Паралелно с подготовката на новата продукция Кино Академия за таланти стартира национален кастинг за деца, тийнейджъри и възрастни от 4 до 70 години. Кастингът е безплатен и ще се проведе между септември и ноември 2026 г. в градове в цялата страна. За участие не е необходим предишен актьорски опит - търсят се характер, екранно присъствие, индивидуалност и потенциал.

Одобрените кандидати ще бъдат разглеждани за участие в предстоящите филмови проекти на академията, сред които „Един грам любов“, „Последното пророчество на Баба Ванга“, нови пълнометражни и анимационни продукции. Партньорството с Башар Рахал ще обхваща национални кастинг инициативи, професионални срещи и мастър класове, „Филмови награди на Кино Академия“ и съвместна работа по бъдещи филмови продукции. Целта е кандидатите и младите актьори да получат не само обучение, а реална връзка с професионалния филмов процес и възможности за развитие пред камера.

Паралелно с развитието на новите филмови проекти книгата „Един грам живот“ вече е в печат. Тя продължава мисията на филма и на Националната родителска инициатива, насочена към превенция сред деца, младежи и родители преди първия контакт с наркотични вещества. Идеята е посланието, достигнало до десетки хиляди семейства чрез киното, да продължи живота си извън киносалона като инструмент за разговор, превенция и навременна реакция.