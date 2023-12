Бети Методиева взриви Пловдив с бляскаво парти за миски https://hotarena.net/lubopitno/beti-metodieva-vzrivi-plovdiv-s-bliaskavo-parti-za-miski HotArena.net HotArena.net 12530

Миската и журналистка Елизабет Методиева посрещна повече от подобаващо участничките на конкурса \"Miss Top of the world\", узна HotArena.





Миналогодишната носителка на титлата за красота, която омая Делхи и целия свят, извюва на страната ни правото да домакинства конкурса през 2017г. В края на миналата седмица Бети Методиева посрещна първо организаторите на надпреварата, а след това и участничките от над 20 страни по целия свят.





Като една добра домакинка, Елизабет бе подготвила приятна, но и натоварена програма за претендентките за нейна наследница. Красавиците бяха посрещнати с welcome парти в хитовия пловдивски клуб W Garden. Девойките останали впечатлени от организацията, обстановката и отношението към тях. На следващия ден те имаха възможност да се разходят из прекрасния град и да се запознат с историята му.





А през цялото време Методиева зорко наблюдава участничките, за да изгради цялостна представа за тях и да може да гласува за най-достойната. Тази вечер в финала на надпреварата. Грандиозното шоу на красотата ще се проведе в пловдивски хотел. Претендентките са готови да дадат най-доброто от себе си след продължилата половин година подгготовка. А Бети обещава да бъде строга и справедлива, пише \"Телеграф\".