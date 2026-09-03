Дъщерята на Мира Добрева потъна в скръб

"Баща ми ме е учил да бъда широко скроена. Той беше много голям човек, с най-голямата душа. Той ме е научил да гледам отсрещния и да го разбирам, а не да го съдя." Това каза дъщерята на Мира Добрева Лора за баща си Веселин Добрев, който почина преди няколко дни, пише Ретро.

"До последно се грижи за мен като за малко дете. Беше най-добрият, великодушен и усмихнат човек на света. Подари ми първата роза в живота. Вчера му поднесох последната. Господ прибра своя ангел. Винаги ще те нося в сърцето си, тати. И всеки ден ще се старая да се гордееш с мен."