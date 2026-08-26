Дирят натурални мацки за филма за Стоичков

Натурални мацки без корекции издирват за снимките на филма за легендата на българския футбол Христо Стоичков, пише България Днес.

От продукцията стартират кастинг за статисти, но с доста сурови изисквания. Екипът се нужда от 15-ина мъже на възраст между 18-30 години, които да са с коси и без татуировки. От нежния пол пък търсят 30 момичета отново между 18-30 години - красиви, без хиалуронови устни, силикон, татуировки, изкуствени мигли и дълги маникюри.

Снимачният процес ще е с продължителност 10 часа на луксозната яхта на Коко Динев в района на Свети Влас. Желаещите трябва да предоставят 3 имена, снимки на лице и в цял ръст, дата и година на раждане, височина, номер обувки и размер дрехи.

Могат да се свържат с продукцията на номер 0884632305.