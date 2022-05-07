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Джизъса в писмо до БТА: Не съм фалирал!

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Джизъса в писмо до БТА: Не съм фалирал!
HotArena.net
4921

\"На всички, които твърдят, че съм фалирал, искам да кажа: \"Не знаех, че имам толкова \"счетоводители\", които ми наглеждат сметките.

Явно обаче гледат други банкови сметки, а не моите, защото тотално бъркат. Нямам финансови проблеми и който твърди обратното, може да ми се обади“, това заяви футболистът Благой Георгиев в писмо до БТА.

Той уточни, че негативните публикации по негов адрес не му влияят, но шокират партньорите му, които не са запознати с детайлите. \"А дали ще предлагам брак, дали съм сгоден, дали вече съм се оженил, това касае само мен и човека до мен“, осича Джизъса.

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2 Коментара

Бони

преди 1 година

Не фалирал, а банкрутирал е Набожният Благой Георгиев. Срам няма ли поне от децата си. Как с лека ръка ги оставя, татуси те може да изтрие, но тях не можа. Човек като е млад прави грешки, но на 40 г.... Ъкъл няма, поне да беше изчакал няколко месеца. Начало февруари с Златка в края вече женен официално за друга, или за парите и. След 3 год. да се готви следващата. Каква е тази влюбчив натура. Нарича се болест. И защо се скри Март и Април на Бали, да си понесе срама в България. Ами чака се 5 то дете. Сми5 това момиче няма ли родители да го спрат. Преди год. на Куини Алис се намеси ха, а тогава имаше само 2 деца. Срам, срам.. Да го издържат жени...

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Доообре бее

преди 1 година

Това да го потвърди или Златка, или някоя жена, която го познава!!! Ти си долнопробен лъжец, Благойчо!!! И 200 официални писма да изпратиш до 200 медии никой не ти вярва! Приличаш точно на пропаднал, скъсал джоба циганин!!!

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