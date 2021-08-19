Гала на ваканция в Тоскана докато щерка й бори коронавируса https://hotarena.net/lubopitno/gala-na-vakanciia-v-toskana-dokato-shterka-i-bori-koronavirusa HotArena.net

Гала отмаря в Тоскана, докато дъщеря й се бори с коронавируса, узна HotArena.