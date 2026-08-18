Гала страда за изсъхнало цвете

За Гала се превърна в нещо като традиция всяка година през август да показва на феновете си двора на хасиендата си в полите на Витоша. И тези дни тя не пропусна да разведе в клипче почитателите си из него, подчертавайки, че „двамата със Стефан не спираме да лазим по скатовете, да плевим и да торим“. „Тук ни изсъхна едно растение и аз много страдам, защото остана една дупка, която никак не ми харесва. Вероятно ще сложим някакъв камък, от тези, които подпират скатовете“, сподели водещата на „На кафе“.

„Много съм доволна, че хортензиите цъфтят като побеснели тази година“, радва се неостаряващата блондинка. Емблематичната телевизионерка допълва, че освен доматите, краставиците и тиквичките имали ново попълнение в градината - пъпешчета, за които обаче трепери дали ще узреят заради по-студения климат в планината, пише Телеграф.