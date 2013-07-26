ГРОЗНА гледка! Красавиците в „Мис България 2013” пияни, та чак…! (ФОТО/ВИДЕО) Миските в Двореца все повече и повече разочароват зрителите, видя HotArena.net! https://hotarena.net/lubopitno/grozna-gledka-krasavicite-v-mis-bylgariq-2013-piqni-ta-chak-fotovideo HotArena.net HotArena.net 32858 Миските в Двореца все повече и повече разочароват зрителите, видя HotArena.net!

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Миските в Двореца все повече и повече разочароват зрителите, видя HotArena.net!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Невероятен подбор на участничките в тазгодишния конкурс „Мис България” изумява с все по-големи изцепки. Видяхме момичетата, които искат драпат да ни представят пред света във всякакви ужасяващи състояния.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Наслушахме се на грозни клюки, страшни епитети, видяхме какви мърли могат да бъдат, че и потресаващи неграмотници. Това, което не очаквахме толкова скоро, беше да ги видим в „безпомощно” състояние, пишат от <a href=\"http://kliuki.ws/grozna-gledka-krasavicite-v-mis-balgariya-2013-piyani-ta-chak-fotovideo/\" target=\"_blank\">kliuki.ws.</a></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Не че не ставаме свидетели по клубовете как непълнолетни след два шота текила са в безпомощно състояние, но вида на миските на няколко чаши алкохол е просто…УАУ!</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Големият майтап, ако може да го наречем така, обаче настъпва на сутринта! На е за изпускане да видиш как алармата не може да събуди пияниците, а момичетата, с които са в едно легло правят нечовешки усилия да ги държат изправени!</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">От цялата работа ни остава едно утешение, както споделят през смях форумците: „Добре, че нямаше реалити, когато Мис стана Жени Калканджиева. Такъв сеир щеше да има, ама и тя корона нямаше да види!”</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> Вижте ги какво представялават от началото на видеото:</span></p> <p><iframe src=\"http://www.dailymotion.com/embed/video/x12ah9m\" frameborder=\"0\" width=\"480\" height=\"270\"></iframe><br /><br /><em></em></p>