Хиляди изпълниха централния площад в Благоевград за първото гостуване на The Voice of Summer Tour 2014 Над 18 000 души се забавляваха с любимите си изпълнители на втория концерт от музикалното турне на лятото The Voice of Summer Tour 2014, който се проведе на 11 юни в Благоевград. Кметът на общината д-р Атанас Камбитов поздрави присъстващите на събитието. Бурни аплодисменти предизвика появата на Михаела Филева, Били Хлапето, Прея, Сантра, JJ, Кристо и Venzy на сцената на The Voice.

