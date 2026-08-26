„Игри на волята“ се завръща в неделя

Шампионският сезон на „Игри на волята“ започва на 30 август в 20.00 ч. с обещание за епични битки.

На Арената ще излязат новите отлично подготвени претенденти, които ще подлежат на сериозно изпитание физическата си форма и психическата си издръжливост, пише Телеграф.

Зарядът на най-екстремното предаване в телевизионния ефир ще вдигнат водещите – любимецът Павел Владимиров и неговата нова екранна партньорка – олимпийската легенда Ивет Лалова. Те ще бъдат неотлъчно до участниците както на Арената, така и край лагерния огън. Високият адреналин ще се покачи още повече с най-новата LactoFlor - Битка на звездите, в която ще се включат най-колоритните и запомнящи се участници в историята на предаването.

Дигиталният свят на „Игри на волята“ вече има ново измерение. С началото на осмия сезон феновете ще получат още повече ексклузивно съдържание, истории и срещи с любимите си участници чрез три самостоятелни дигитални шоу програми. Новата вселена на „След Игрите“ ще обедини добре познатия „След Игрите Podcast“ и две нови дигитални продукции – „Домът на волята“ и „По правилата на Мартин“. Така историята на „Игри на волята“ ще продължи далеч отвъд телевизионния екран, а зрителите ще бъдат още по-близо до участниците, емоциите и всичко, което остава скрито зад кадър. След две успешни сезона начело на „След Игрите Podcast“ бронзовата медалистка от сезон 2 Ваня Запрянова предава щафетата на едно от най-обсъжданите лица от седмия сезон на „Игри на волята“ - Симона Ръждинавичева. Ваня остава ключова част от дигиталния свят на „След Игрите“, но този път със свое собствено шоу - „Домът на волята“. Победителят в сезон 6 на „Игри на волята“ Мартин Кънев, познат на феновете като „Императора“, влиза в нова роля в „По правилата на Мартин“.

От 20 септември в 20.00 ч. ефира на NOVA ще превземе музикалното шоу „Пееш ли лъжеш“. Всяка неделя любимият водещ Димитър Рачков, верните му детективи, заедно с гост-звездите и техните съветници, ще се опитат да разпознаят истинския музикален талант от майсторите на заблудата. Началото на четвъртия сезон на „Пееш ли лъжеш“ обаче е различен. Специалният първи епизод е на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България. Част от благотворителното издание на формата ще станат изключителните български изпълнители Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава. През есенния телевизионен сезон NOVA ще предложи и две премиерни предавания. В основата на приключенската поредица „Свобода на колела“ стоят Любослав Ангелов и Мариана Тумбева (скоро Ангелова), които доказват, че свободата е въпрос на избор и смелост. От обикновен товарен бус двамата сръчни приключенци създават своя мечтан дом на колела. За едва една година те прекосяват 8 европейски държави за 14 дни и обикалят всеки един град по Българското Черноморие, споделяйки своите приключения с над 100 000 последователи в социалните си мрежи. В „Свобода на колела“ от 26 септември в 16.30 ч. двойката ще се отправи към следващото си голямо предизвикателство: да посети 100-те национални туристически обекта на България.

Другият нов проект в есенния телевизионен сезон на NOVA е „Спомени с вкус“. Всяка събота от 26 септември в 17.00 ч. обичаната създателка на съдържание, автор на няколко книги и звезден участник в Hell's Kitchen – Изабел Овчарова-Изи, и нейните гости ще се потопят в света на семейния уют и искрените човешки истории. Част от носталгичното приключение ще станат известни личности, популярни инфлуенсъри и някои от най-близките хора на Изи. Докато приготвят любими ястия от детството си, те ще превръщат всеки епизод в топъл и вдъхновяващ разговор за важните неща в живота. През есента ще се завърне и „SOS Разтребители“ с нови епизоди.