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Има Софиянска тъгува, че не може да пие

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Има Софиянска тъгува, че не може да пие

HotArena.net
1323

Ива Софиянска-Божкова помести в профила си в социалните мрежи свой фотос, на който е подпряла глава с ръка, на лицето ѝ се чете отчаяние, а от очите ѝ аха да бликнат сълзи, пише България Днес.

Причината за тази скръб не е „мирова“, а напълно конкретна и се нарича „жалба по младост, и по-точно – по възможностите на младите хора да смесват напитките и да си останат трезви и в отлична кондиция.

„Когато бях на 20, смесвах водка с редбул и бира, сега дори не мога да смеся кафе с мляко, без да се нас...ра и да получа сърдечен спазъм“, тръшка се бившата тв водеща.

Щерката на трикратния столичен кмет Стефан Софиянски вече се е ориентирала към здравословен живот, но нерядко се оплаква, че заради грижите за трите си рожби трудно намира време за фитнес.

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