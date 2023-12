Ива Атанасова ще е водеща на BG Music Festival

Водещи на първото издание на националния музикален фестивал за модерна комерсиална БГ музика - BG Music Festival, ще бъдат IVY и NEGY. Форумът ще се проведе следващата седмица в град Сандански, като на 9 юни (петък) ще бъде Конкурсната вечер, а на 10 юни (събота) ще се състои Галавечерта.

Ива Атанасова IVY е доказан водещ и журналист с богат опит. През последните 10 години тя е работила в едни от най-рейтинговите предавания в трите най-големи национални телевизии в България - NOVA TV, bTV и TV7. В музикалния бизнес тя е позната като HIP-HOP и R&B артист-изпълнителка с редица успешни проекти зад гърба си, осъществени в колаборации с едни от най-изявените рапъри в историята на съвременната комерсиална БГ музика, сред които имена като KRISTO, DIM4OU и други. IVY е и най-актуалният моден стилист в шоубизнеса, собственик на LOOK AT ME Beauty & Styling Agency, носеща името на сингъла й с DIM4OU. Ива се грижи лично за външния вид, визията и красотата на най-популярните артисти-изпълнители, личности и звезди у нас.



Билети за събитието можете да намерите в мрежата на \"Eventim\".