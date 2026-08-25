Иван Христов се блъска със стероиди и инжекции за атлетично тяло https://hotarena.net/lubopitno/ivan-hristov-se-blaska-sas-steroidi-i-inzhekcii-za-atletichno-tyalo HotArena.net

Продуцентът Иван Христов, който наскоро предизвика ефекта „уау“ сред фенската си маса с мускулестия си торс, разкри в клипче тези дни и как е постигнал този бомбастичен резултат.

На краткото видео съратникът на Андрей Арнаудов прави показно на сутрешното си „интензивно кардио“, пише България Днес.

„Без малко фитнес петобой“, посочват потребители в нета. Звездният продуцент признава, че преди да започне тренировките, е „изпил стероидите и си е наблъскал инжекциите“, без да уточнява какви точно вещества са влезли да стимулират организма му.

„След бягането за загрявка ще направя коремни преси и лицеви опори и после ще тичам 600-700 метра спринт“, споделя в клипчето запъхтяният атлет".