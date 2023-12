Жоро и kotenceto изчервиха пуританите с „Ти ли си“ (ВИДЕО)

Ден преди Свети Валентин Жоро и kotenceto взривиха почитателите си с второ съвместно парче, видя HotArena.



„Ти ли си“ е по музика и текст на kotenceto, а видеото буквално спира дъха. Феновете определят проекта, като провокативен, но в граници. И все пак пуританите ще се изчервят от страстната целувка на kotenceto с жена и разголените мацки, които танцуват около изпълнителите . Певицата сменя няколко провокативни визии, а почитателите я сравняват с Риана.



Ефектното осветление и грим също допринасят за успеха на „Ти ли си“. За отрицателно време видеото бе гледано от 30 000 потребители в You Tube. Аранжиментът е на Светлин Къслев, режисьор на клипа - Радина Миленчева.







През декември Жоро представи дебютния си албум “Piece of Me”. На годишните награди Lifestyle Awards изпълнителят отнесе две статуетки - в категория „Дебютен албум“ за „Piece of me“ и „Видеоклип на годината“ за лентата към „Дреме ми“ в колаборация с kotenceto.



Само месец след това, на традиционната церемония „Нощта на секссимволите“, Жоро грабна приза в категорията „Секссимвол мъж 2019“.