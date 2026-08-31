Къци Вапцаров снима затъмнението на Луната, като го хвана заедно с крепостта на град Кавала. "Заслужаваше си чакането!", поясни с възторг прочутият шоумен. На Балканите лунното затъмнение се виждаше частично и за съвсем малко, преди да изгрее слънцето, пише Телеграф.

Той много се впечатли от местния плаж: "Градският плаж на Кавала/Морунец. Събота. Има съблекални, душове, тоалетни... фри. Можеш да си сложиш и твой чадър, ако няма свободни. И странно, няма мутри, които да го стопанисват. Когато има държава..."