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Къци Вапцаров снима затъмнението

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Къци Вапцаров снима затъмнението

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Къци Вапцаров снима затъмнението на Луната, като го хвана заедно с крепостта на град Кавала. "Заслужаваше си чакането!", поясни с възторг прочутият шоумен. На Балканите лунното затъмнение се виждаше частично и за съвсем малко, преди да изгрее слънцето, пише Телеграф. 

Той много се впечатли от местния плаж: "Градският плаж на Кавала/Морунец. Събота. Има съблекални, душове, тоалетни... фри. Можеш да си сложиш и твой чадър, ако няма свободни. И странно, няма мутри, които да го стопанисват. Когато има държава..."

 

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