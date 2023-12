Как родните звезди отслабнаха масово! Ето тайната!

Цял куп родни ВИП персони едновременно се вталиха като на магия. Сред сдобилите се изведнъж с нови фигури популярни личности са депутатът Ерджан Ебатин, фолк фурията Ивана и съпругата на Иван Христов Ирина Тенчева. Оказа се, че всички те са се доверили на вещите съвети и на революционния продукт за отслабване “New Green Line” на експерта по хранене Петя Раева.





Определено, най-ярък пример за смайващото действие на хранителната добавка е депутатът от ДПС Ерджан Ебатин. Регионалният варненски шеф, който през януари тежал 133 килограма успява да елиминира от теглото си фрапантните 33, като понастоящем вече е под 100. Всичко това постига за период от 2 месеца и половина!





Фолк дивата Ивана пък съчетала приема на New Green Line с диетата на д-р Мермерски. С вълшебния продукт и разделното хранене певицата смъкнала 15 килограма за два месеца, като в момента изглежда като фиданка и не спира да се хвали.





Ирина Тенчева пък успя да се втали главоломно само месец след раждането на рожбата си Самуил. Любимата на Иван Христов се подложила на специален режим на разделно хранене, като не пропуснала да включи и вълшебната добавка на Петя Раева. В момента младата майка е неузнаваема, а фигурата й е като на младо момиче, цъкат с език нейни приближени.





Оказа се, че New Green Line е тайната за оптимално отслабване на целия роден хайлайф. Така е, защото добавката е наистина качествена- изцяло натурална и действа много по-бързо от останалите конкурентни продукти. New Green Line съдържа всички необходими съставки за отслабване и действа комплексно върху организма. Продуктът се предлага под формата на сашета за ежедневна консумация, които се пият разтворени във вода. Всяко саше съдържа ударна доза компоненти за отслабване и качеството му е гарантирано. New Green Line действа комплексно: той засилва метаболизма, потиска апетита, ускорява изгарянето на мазнините от мастните депа, загрява тялото, прочиства черния дроб и жлъчката и действа енергизиращо.





Съставките на продукта са уникална комбинация от всички познати по света до момента растения за отслабване. В състава му влизат общо 12 природни компонента, включително екстракти от зелено кафе, зелен чай, худия, африканско манго, гарциния кабоджа, артишок, горчив портокал, люти чушки, малинови кетони, черен кимион и др., Всички съставки са с доказан произход и отговарят за световните стандарти за качество.