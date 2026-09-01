Козметичка е новата Мис Кисело мляко

Короната на „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2026“ остана в Родопите, пише Телеграф.



Новата й носителка е 23-годишната Гергана Чолакова от Смолян, но голямата звезда на фестивала в Момчиловци се оказа друга родопчанка – 96-годишната баба Митра, която разказа пред китайски журналисти и инфлуенсъри как селският живот води до дълголетие.

Гергана Чолакова впечатли журито и публиката с красотата, харизмата и неподправеното си излъчване. Тя работи в областта на медицинската козметика, но показа и музикален талант, като изпълни родопски песни.

Публиката също категорично застана зад нея – Гергана спечели и наградата на публиката, след като събра най-много харесвания. Така смолянчанката получи двойно признание и ще бъде посланик на красотата, духа и богатите традиции на Родопите.