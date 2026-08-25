Красотата се връща – с нова визия срещу рак и алопеция (Безплатни процедури, срещи със специалисти) https://hotarena.net/lubopitno/krasotata-se-vrashta-s-nova-viziya-sreshtu-rak-i-alopeciya-bezplatni-proceduri-sreshti-sas-specialisti HotArena.net

На 7 септември 2026 г. хотел „Астория“ в София ще се превърне в място, където медицината, красотата и човешката съпричастност ще се срещнат в името на една кауза – подкрепата на жените, преминали през лечение на рак на гърдата.

След диагнозата и тежките терапии идва периодът, в който всяка жена се учи да живее отново – да приеме промените, да възстанови самочувствието си и да открие увереността да се усмихне на отражението си в огледалото. Именно на този етап е посветено благотворителното събитие, което ще събере на едно място лекари, психолози, дерматолози, специалисти по медицински перуки, експерти по микропигментация.

От 10:00 часа започва лекционната програма с участието на:

д-р Василева – хирург и мамолог;

д-р Георгиевски – дерматолог;

д-р Тарейн – психолог;

Ваня Павлова, позната от телевизионното предаване „Фермата“, която ще разкаже своята лична история за битката с рака на гърдата.

Предстои към програмата да се присъединят и още специалисти и вдъхновяващи гости.

Участниците ще разговарят за всичко, което остава извън болничните кабинети – как да се погрижим за кожата и косата след терапия, как да преодолеем страха и несигурността, как да възстановим самочувствието и да се върнем към нормалния ритъм на живота.

Един от най-вълнуващите моменти на деня ще бъде възможността жени, преминали през химиотерапия, да получат напълно безплатна микропигментация на вежди, извършена от професионалисти. Процедурите ще започнат още по време на лекциите и ще продължат през целия следобед, за да могат повече дами да се възползват от този жест.

За мнозина веждите изглеждат като малък детайл. За една жена, преминала през онкологично лечение, те често са последната липсваща частица от образа ѝ. Възстановяването им е повече от естетична процедура – то е моментът, в който тя отново разпознава себе си.

„Красотата не е суета. Тя е усещането, че отново си ти. Ако можем да върнем тази увереност дори на една жена, значи сме постигнали най-важното.“

Благотворителното събитие е отворено за всички, които вярват, че възстановяването след рака не приключва с последната терапия. То продължава с подкрепа, знание, грижа и човешка близост.

Дата: 7 септември 2026 г.

Начало: 10:00 ч.

Място: хотел „Астория“, София

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