Крис и Елеонора захлебват от ново риалити

Кристиан Генчев и Елеонора Кабакчиева отново се уредиха на малкия екран. Единствената двойка, която запази връзката си след петия сезон на „Ергенът“, е част и от новия сезон на „Фермата“, който започва след броени дни, на 31 август.



Само няколко месеца след финала на любовното шоу и последвалия истински годеж Крис и Елеонора вече са заснели участието си в новия формат. Този път двамата няма да търсят любовта, а ще трябва да докажат доколко могат да действат като екип и да запазят отношенията си под напрежение. Новият сезон на „Фермата“ е под мотото „Кръвта вода не става“. Участниците ще влизат в стопанството по двойки, свързани помежду си.

За Крис и Елеонора това е второ риалити за броени месеци, но този път ги виждаме в съвсем различна роля. В „Ергенът“ всичко между тях започва като част от телевизионна любовна история. Още в първите моменти между двамата се усеща привличане, а Елеонора получава златната роза за най-силно първо впечатление. С напредването на сезона двамата все по-ясно търсят компанията си и постепенно се отделят от останалите участници.

Крис открито показва интереса си към Елеонора, а тя не крие, че чувствата й се развиват бързо. Докато останалите очакват традиционния финал, двамата вече са взели решение за бъдещето си. Крис й подарява пръстен и го поставя на верижка около врата й, а Елеонора приема да продължат връзката си и след края на снимките. Няколко месеца по-късно идва и официалният годеж. На Бали Крис прави предложение на Елеонора, а тя отново казва „да“. Така историята им не приключва с финалните кадри на „Ергенът“. Те вече са сгодена двойка, която отново застава пред камерите.

Има и съмнения, че връзката им е заради телевизионната популярност, а не заради любов и чувства. Сега, когато ги виждаме отново в риалити формат, спекулациите неизбежно се засилват. Предстои да видим ще се окаже ли „Фермата“ поредното доказателство, че любовта им е истинска?