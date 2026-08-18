Криско пак на турне в Щатите

Криско се завръща в САЩ с ново мащабно турне през есента на 2026 година, което обещава да взриви българската и балканската общност зад Океана. След фурора на досегашните си концерти един от най-успешните родни хит-мейкъри е готов за нова обиколка, наречена KRISKO LIVE - USA TOUR 2026 - BALKAN HITS ONLY. Този път концепцията е изцяло обновена и залага на огромна доза парти енергия.

Новото турне на Криско няма да бъде просто поредица от стандартни концерти. Изпълнителят залага на хибриден формат, който съчетава неговите най-големи авторски хитове с мащабно DJ парти. Програмата е специално селектирана за цялата балканска диаспора в Щатите. Публиката ще чуе на живо емблематични парчета като „Почивни дни", „Да или не“ и „Гледай как се прави“, премиксирани с най-горещите ритми от Балканите. Организаторите от платформата Articket вече обявиха първите официални спирки от октомврийския график на звездата. На 2 октомври ще е

в Шарлът (Северна Каролина), на 3 октомври в Ню Йорк, на 6 октомври в Лас Вегас, а на 9 октомври, в Лос Анджелис. Очаква се списъкът да се разшири с още ключови дестинации, сред които традиционно присъстват Чикаго и Маями. Цените на билетите започват от около 65 щатски долара, като местата в най-популярните клубове вече се разпродават бързо. Настоящата обиколка е логично продължение на огромния успех на предишното презокеанско турне на Криско. То премина под знака на мегапроекта „Старият Криско“, който изправи на крака хиляди българи в чужбина.

Миналите му концерти в градове като Чикаго, Бостън и Торонто събраха рекордни мащаби от публика. Тогава феновете имаха възможност да се върнат към златните години на българския BG рап от началото на десетилетието. Емоцията беше неописуема, а залите, се оказаха тесни за всички желаещи. Предишният му гастрол доказа, че Криско притежава уникалната способност да обединява сънародниците ни зад граница чрез музиката си.