Любимката на Доналд Тръмп с моден приз Красивата Мис България-Вселена 2012 Жана Янева, която преди 2 години успя да впечатли самия Доналд Тръмп, може да се похвали с пореден приз за красота. Дефилирайки с неотразима рокля на марката Who is who, Жана грабна приз за най-стилна Мис на Red Carpet Fashion Awards. https://hotarena.net/lubopitno/lubimkata-na-donald-trymp-s-moden-priz HotArena.net reni1 17241 Красивата Мис България-Вселена 2012 Жана Янева, която преди 2 години успя да впечатли самия Доналд Тръмп, може да се похвали с пореден приз за красота. Дефилирайки с неотразима рокля на марката Who is who, Жана грабна приз за най-стилна Мис на Red Carpet Fashion Awards.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Красивата Мис България-Вселена 2012 Жана Янева, която преди 2 години успя да впечатли самия Доналд Тръмп, може да се похвали с пореден приз за красота.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Дефилирайки с неотразима рокля на марката Who is who, Жана грабна приз за най-стилна Мис на Red Carpet Fashion Awards. </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Нека припомним, че през 2012-та година Жана лично се запозна с милиардера, на световния конкурс Мис Вселена в Лас Вегас, където представи достойно страната ни.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">В момента Жана следва магистратура по бизнес администрация и се е съсредоточила изцяло в тази насока.</span></p>