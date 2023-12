Лукс за избрани! Вижте най-скъпите парфюми в света Те са само за избрани. Може да сте ги виждали по кориците на списанията или в най-елитните магазини за козметика. Но за да си ги позволите трябва да сте арабски шейх или най-малкото холивудска звезда, видя HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/luks-za-izbrani-vijte-naiskypite-parfumi-v-sveta HotArena.net HotArena.net 55601 Те са само за избрани. Може да сте ги виждали по кориците на списанията или в най-елитните магазини за козметика. Но за да си ги позволите трябва да сте арабски шейх или най-малкото холивудска звезда, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Те са само за избрани. Може да сте ги виждали по кориците на списанията или в най-елитните магазини за козметика. Но за да си ги позволите трябва да сте арабски шейх, или най-малкото холивудска звезда, видя HotArena.net.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">В класацията за най-скъпи парфюми първенецът е с впечатляваща космическа цена. Той е Clive Christian, Imperial Majesty. Флаконче от него струва “скромните” 215 000 долара.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Самото шишенце е от кристал Baccarat, украсен с прекрасен бял диамант. А на всичкото отгоре в света има само 10 шишенца от този аромат, пишат <a href=\"http://kliuki.bg/286569/za-bogati-eto-koi-sa-nai-skapite-parfyumi-v-sveta-snimki/\" target=\"_blank\">kliuki.bg.</a></span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На второ място е Clive Christian, No. 1. Този парфюм е в пъти по-евтин от първенеца, но сумата от 2150 долара не е никак малка. Актрисата Кейти Холмс каза заветното „Да” на половинката си Том Круз, обгърната от загадъчния аромат.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На третата позиция е Caron, Poivre–Парфюмът на Car. Този аромат е създаден през 1954 г. Парфюмът е от лимитирана серия и струва 2000 евро. Може да се ползва от мъже и жени. Продава се в шишенце от кристал Baccarat, украсено с бяло злато. Ароматът е силен и агресивен.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На четвърто место е прословутият Chanel, No. 5. Този парфюм е предпочитан от известни личности и богаташи. Според статистиката е може би най-прочутият парфюм в света — на всеки 30 секунди някой си купува този аромат, а цената му е 1850 долара.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Това е и първият парфюм с име на модна марка. Създаден е през 1921 година. Има две версии — Eau de Toilette и the Eau de Parfum. Втората е създадена през 90-те години.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На пета позиция е Baccarats, Les Larmes Sacress de Thebe. Екстравагантен аромат - комбинация от смола и тамян. Шишенцето е също е уникално - има формата на пирамида, а цената му е 1700 долара.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На шесто място е Annick Goutal, Eau d`Hadrien. Този аромат е пуснат през 1996 г. Парфюмът е изключително свеж и може да се купи за 1500 долара.</span></p>