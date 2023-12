Мисис България Роксана Кирилова запали светлинката на доброто на Благовещение (Снимки)

„Срещата ми с тези хора бе изключително емоционална. Все още съм под въздействието на разговорите си с тях. Те също са нечий родители и имат нужда да почувстват топлината от грижата на близко същество. Психическото им състояние не ги прави по-различни от нас, повярвайте ми. Те имат нужда от любов, от разбиране и отношение. Емоции, които ти дават светлина по пътя и надежда в бъдещето, че чрез силата на любовта и отдадеността ние заедно можем да направим един по-добър заобикалящ ни свят. Всеки се е родил със своята съдба , всеки от нас води собствена битка за което ние не трябва да съдим, а да приемаме отсрещния“, “, споделя развълнувано Роксана Кирилова и допълва: „БлагоДаря на Биляна Тодорова и Тихомир Тодоров от Фондация „БлагаДарител”, че приготвиха храната за хората от дома и заедно с моя син я доставихме там , където бе посрещната с благодарност.



Името на Роксана Кирилова се свързва с много благотворителни инициативи.



Красавицата не пропуска кампаниите на Фондация ”Мечта за дете”, участвала е в първата благотворителна инициатива на Рицарите на Малта у нас. Заедно със сина си Марк участваха в благотворителната кауза „Звезди пеят и танцуват за децата на Стрелча”, Роксана Кирилова се разписа и в кампанията на Фондация П.У.Л.С за набиране на хранителни продукти и парични средства. Вместо подарък играчка за 1 юни, Рокси подари на сина си вълнуващо преживявана – двамата зарадваха децата към Фондация П.У.Л.С с многобройни подаръци. Участва в най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на пациенти с рак на гърдата в Европа – Race for the Cure.



Заедно с Детско-юношеската школа на ПФК“Славия София“ , направиха дарение за Детски дневен център „Света Неделя“ за деца с увреждания в община Сандански. Съвсем скоро Мисис България Роксана Кирилова присъства на събитие на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”, на което бяха връчени годишни награди за ”Принос в пътната безопасност”. Роксана Кирилова е носителка е на наградите „Business and Fashion Woman“ от „Business & Fashion Awards“, „Бизнес дама на годината” в категория „Благотворителност” и др.