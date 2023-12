„Miss top of the world” Елизабет Методиева води красавици от цял свят в Пловдив! (Подробности за конкурса от първо лице)

След като миналата година грабна короната „Miss top of the world”, Бети Методиева даде на България шанса да домакинства престижния конкурс за красота, научи HotArena.





Моделът и светски репортер представи повече от достойно родината си и като победител имаше възможност да избере мястото на провеждане на следващото издание. Бети се спря на Пловдив. Именно там от 15 до 19 септември целият свят ще се събере на една сцена. „Не напразно избрах Пловдив. Първо почти всички събитие са в София, а аз исках нещо различно. Второ, както знаем Пловдив е избрана за европейска столица на културата 2019-та и исках да покажа на света какви красоти крие този град\', мотивира избора си Методиева.





Още на 14 директорката на конкурса ще бъде посрещната лично от миналогодишната победителка. На 15 септември всички претендентки ще пристигнат в Пловдив, а на следващият ден е организирана опознавателна разходка из града. Бети им е подготвила и шумно Welcome парти, с което красавиците от цял свят да добият представа как се забавляваме в България.





“Искаме да има от всичко по много за нашите участнички. Ще има обиколки из културни забележителности, репетиции, но и забавление. Нека им бъде приятно и след време с удоволствие да разказват за престоя си тук така както аз винаги ще разказвам за моето пътешествие в Делхи, Индия“, споделя развълнувана от предстоящото Методиева.





Финалната гала вечер ще бъде на 19 септемвери. Събитието ще се проведе в хотел „Санкт Петербург“, където ще бъдат и настанени участничките. Елизабет ще бъде главно действащи лице в журито, което ще избере новата „Miss top of the world\' и обещава да е строга и справедлива. Тя издава, че крайният й избор няма да се базира смао на представянето в самата вечер, но и на цялостното поведение на момичетата по време на престоя им у нас. За нея много важни са не само красотата, но и културата и държанието, пише \"Телеграф\".





Методиева ще предаде с радост короната на следващата й носителка и се надява да изпита всички положителни емоции, през които самата тя мина в последните месеци. „През тази година ми се случиха прекрасни неща. Сбъднах една от най-големите си мечти, реализирайки се и на тв екран. Титлата никой не може да ми я вземе и тя си остава за мен завинаги, сега просто ще прибавим още една прекрасна дама в семесйтвото на Miss top of the world”, споделя красавицата.





Бети Методиева не крие, че вече няма търпение да дойде време за красивата напдревара в Пловдив. Така тя ще си върне прекрасните спомени от миналата година в Индия, когато получи короната. А тазгодишният конкурс ще бъде не по-малко интересен, защото се очертава жестоко съревнование между много достойни за титлата момичета от цял свят.