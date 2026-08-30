Митко Маринов се жени, вече работи за бебе

Водещият на „Тази събота и неделя” по Би Ти Ви Митьо Маринов и годеницата му - хубавата Константина Костова, ще се женят! Щастливото събитие ще бъде на 11 септември и на него се очаква да присъстват много любими лица от екрана. Вероятно, макар и за малко, ще се появи доскорошната екранна партньорка на Маринов Бесте Сабри, която е в отпуск по майчинство, защото през май роди дъщеричката си Азалеа от съпруга си Айкут Рамадан.



Красавицата Константина разпространи снимки от моминското си парти, на които се вижда вкусна малка торта, върху която изписаното с глазура име „г-ца Костова” е задраскано и отдолу е написано „г-жа Маринова”.

Сватбата идва цели две години след годежа на журналистите, които са двойка от пет години. Маринов обяви за годежа на живо им в ефир в неделя сутрин. „Сгодих се. Дано е за добро, както казват в турските сериали!”, разкри през септември 2024 г. той. Тогавашната му екранна партньорка Бесте Сабри го запита кога ще е сватбата. „Всичко се планира бавно. Като хубаво отлежало вино се случват тези неща”, отговори й Маринов.

Константина пък се похвали за годежа като сподели във Facebook снимка, на която ръката й е с изящен годежен пръстен. Написа и откъс от стихотворението на Дамян Дамянов „Среща”: „С тебе ни събра случайността, един на друг сме били просто нужни и сме се търсили, събра ни любовта”... Двамата се запознават в редакцията на столичен вестник, където той е политически, а тя – здравен репортер. Любопитно е, че за да избегнат клюките по свой адрес, първоначално те се представят като „просто приятели”, макар за всички да е очевидно, че помежду им има химия.

Сватбата за тях няма да промени особено навиците им, защото от няколко години те живеят под един покрив. Естествено, обзавеждането в дома им е дело на Константина, която преди две години напусна журналистиката и работи като пиар в една от най-големите очни клиники в София. Освен в журналистиката, Митьо Маринов се изявява професионално и като сценарист. Работил е по сериала „Ние, нашите и вашите“, шоуто „Комиците“ и други телевизионни предавания. Последният му филм е документалната лента „Литературна България”, по която работи с Александър Шпатов. А под сурдинка се говори, че Митко и изгората му вече работят за бебе. Ха дано!

