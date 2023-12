Най-хитовата дискотека в София - Megami Club-hotel Marinela с невиждано шоу - Welcome to the Jungle https://hotarena.net/lubopitno/nai-hitovata-diskoteka-v-sofiia-megami-club-hotel-marinela-s-nevijdano-shou-welcome-to-the-jungle HotArena.net HotArena.net 46424

Фолк звездата Галена избухна на сцената на най-атрактивния нощен клуб в София снощи като истинска пантера. Певицата се оказа в центъра на уникално шоу, изпъстрено с много танци, музика, костюми и хореография.



Танцьорите се бяха превъплатили с изкусни костюми като екзотични животни и представиха уникални акробатични изпълнения.



Огромната сцена на Megami Club-hotel Marinela е изключително подходяща за подобен род мини-спектакли, които се превръщат в истинска наслада за сетивата на публиката.



Megami Club-hotel Marinela за пореден път показа иновативност в едно от емблематичните си партита, което накара публиката буквално да затаи дъх. Галена и екзотичното шоу Welcome to the Jungle е само началото от разнообразната програма, която екипът на дискотеката подготвя за летния сезон.