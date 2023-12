Най-модерната изба у нас New Bloom Winery представи новата си марка вина https://hotarena.net/lubopitno/nai-modernata-izba-u-nas-new-bloom-winery-predstavi-novata-si-marka-vina HotArena.net

Нова серия модерни вина беше представена в столицата на стилно събитие. По време на мултисетивна вечеря, с меню подбрано под ръководството на шеф Андре Токев, изба New Bloom Winery представи новата си визия и част от култовите вина в своето портфолио.



Специално подготвени видеоклипове съпътстваха дегустацията на вината. Заедно с внимателно подбраното меню те помогнаха гостите да се потопят в истинско мултисетивно преживяване. Своят принос за нетрадиционното представяне на вината даде и Слави Райчев, един от водещите български сомелиери и вицепрезидент на Асоциацията на сомелиерите в България. Над 300 гости на събитието опитаха четири от ключовите вина на избата – бялото New Bloom, розе Verano Azur, червено Pixels и червено F2F. Новата серия New Bloom засега включва едно бяло вино и едно розе. Бялото е купаж от Совиньон Блан и Шардоне. Сомелиерът Слави Райчев го описа като „елегантно, ефирно, запомнящо се вино, което може да намери своето място по всяко време на деня”. Розето е купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира.





Сред участниците във вечерята бяха много популярни лица, водещи представители на винената индустрия в България, търговци, хотелиери и ресторантьори.





Изба New Bloom Winery e изградена в град Съединение. Всички лозови масиви на производителя – близо 6000 дка се намират в Тракийска низина. “Wine Enthusiast”, едно от най-авторитетните списания в света на виното, постави именно този регион в България на второ място измежду 10-те най-добри винени дестинации в света през 2017 година. Промяната в корпоративната идентичност се случва в момент, в който избата вече е натрупала достатъчно опит с налагането на нови и нетрадиционни вина. В New Bloom Winery се насърчава културата на експериментиране. Екипът енолози разполага с възможността да прилага иновативната технология на микровинификация, която позволява да се бутилират и бутикови серии висококачествени вина от редки за България сортове като Дорнфелдер, Регент и Глера.





Качеството на продуктите е оценено в над 20 държави, в които се изнася виното на New Bloom Winery. Екипът на избата се гордее специално с пробива на претенциозния и конкурентен пазар в САЩ, в Япония, където качеството на продукта е водещо и Китай, който е необятен пазар, способен да усвои големи обеми продукция. Вината на New Bloom Winery са добре приети и в Европа. Германия, Франция и Белгия са част от пазарите, на които се реализират продуктите на избата. Признание за тяхното високо качество са спечелените отличия на водещи световни дегустационни конкурси, като Mundus Vini в Германия, Vinalies Internationales във Франция и Concours Mondial Du Bruxelles в Белгия.