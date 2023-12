Ники Михайлов: “Не ме мислете, скоро ще бъда щастлив!”

В последните дни много се изговори и изписа за връзката между Николай Михайлов и Алисия и най-вече за нейния край. Припомняха се щастливите мигове на двамата, гадаеше се за евентуалните причини за разрива както и дали е намесено и името на вечната врагиня на певицата – бившата на Ники Николета Лозанова, научи HotArena.net.

И докато феновете тънеха в догадки, самите звезди ограничиха до минимум информацията за това какво точно се е случило. Единствено Ники си позволи иронични изказване по повод имената на знайните и незнайни търсачки на слава, с които нон стоп го забъркват.

Днес обаче вратарят реши да открехне още малко завесата към личния си живот, споделяйки с феновете си цитат от култова песен, пишат от kliuki.net. “Don’t worry about me, be happy”, написа Михайлов в профила си във Фейсбук. В превод: “Не се тревожете за мен, бъдете щастливи”.

Изглежда звездата иска да успокои почитателите си, че всичко с живота му е ОК след раздяла и няма нужда да се притесняват за него.

Любопитното е обаче продължението на посланието, което вратарят постна. След “Бъдете щастливи”, Ники написа и “Очаквайте скоро”. Тези му думи хвърлиха в размисъл феновете му. “Какво иска да каже с това, че в най-скоро време и той ще бъде щастлив ли?”, питат се форумци.